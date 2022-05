Cissé Bacongo: "Moi, président de l'Assemblée nationale ? Non! Merci! "

Dans une déclaration rendue publique, ce jeudi, Cissé Bacongo, annoncé dans la presse comme candidat au poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, apporte un démenti à cette information qui relève de "la pure propagande", selon le député de Koumassi.

Cissé Bacongo: "Le choix du candidat du RHDP, au poste de Président de l’Assemblée Nationale, se fera au sein de ses instances dirigeantes"

Le Ministre Ibrahima Cissé Bacongo se désolidarise de toute la campagne médiatique orchestrée autour de sa prétendue candidature à la Présidence de l’Assemblée Nationale.

Ci-dessous, la déclaration du Ministre Cissé Bacongo

Ce jeudi 19 mai 2022, la presse écrite et numérique s’est fait l’écho de la candidature à la Présidence de l’Assemblée Nationale du Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO, Ministre-Conseiller Spécial auprès du Président de la République, chargé des Affaires Politiques et Député-Maire de la Commune de Koumassi.

Par le présent, le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO voudrait, d’ores et déjà, s’incliner à nouveau devant la mémoire de son ainé, le Président AMADOU SOUMAHORO, arraché trop tôt à l’affection des siens.

Le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO saisit l’occasion pour renouveler sa compassion à la famille du défunt et réitérer sa profonde gratitude à l’égard du Président de la République, SEM ALASSANE OUATTARA, pour l’assistance qu’il a bien voulu apporter à la grande famille du Woroba, dont feu AMADOU SOUMAHORO était l’un des dignes fils.

Concernant sa candidature au poste de Président de l’Assemblée Nationale, le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO tient à informer que cette annonce relève de la pure propagande.

Le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO voudrait rappeler, à toutes fins utiles, qu’en plus de sa qualité de militant du RHDP, il est membre de la haute Direction de cette formation politique, de surcroît Directeur de Cabinet de son Président et gardien de l’orthodoxie et de la discipline du parti, pour en avoir été le Secrétaire National chargé des affaires juridiques et institutionnelles.

A ce titre, le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO sait, mieux que quiconque, que le choix du candidat du RHDP, au poste de Président de l’Assemblée Nationale, à l’instar de toutes les consultations électorales auxquelles a pris part cette formation politique, se fera au sein de ses instances dirigeantes, dont le Président ALASSANE OUATTARA est le premier responsable.

Aussi, le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO s’offusque-t-il de toutes les agitations suscitées dans la presse écrite et numérique, par l’élection du futur Président de l’Assemblée Nationale.

Le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO dénonce ces agitations, qui n’honorent pas leurs auteurs, encore moins notre parti, le RHDP et qu’elles discréditent dans l’opinion publique, nationale et internationale.

Le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO rassure qu’il reste fidèle et loyal à son parti, hier le RDR, aujourd’hui le RHDP, ainsi qu’à son Président, SEM ALASSANE OUATTARA, dont les choix et les décisions, autant que la gouvernance à la tête du pays, depuis 2011, attestent de son leadership éclairé.

Enfin, le Ministre CISSE IBRAHIMA BACONGO se désolidarise de toute la campagne médiatique orchestrée autour de sa prétendue candidature à la Présidence de l’Assemblée Nationale, renouvelle son engagement en faveur des idéaux et des valeurs qui fondent son appartenance au RHDP et réaffirme son entière disposition au service de celui-ci.

Fait à Abidjan, le 19 mai 2022

Direction de la communicatio