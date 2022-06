À la Fonction publique, la direction des concours a un nouveau patron. Madame N’guessan née Djebri Akoua Valérie succède à Fofana Ibrahima. La passation de charge a eu lieu le jeudi 2 juin 2022 sous le regard de Traoré Flavien, inspecteur général au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Fonction publique : Fofana Ibrahima quitte la tête de la direction des concours

Madame N’guessan née Djebri Akoua Valérie s’est installée à la tête de la direction des concours du ministère de la Fonction publique depuis le jeudi 2 juin 2022. C’était au cours de la cérémonie de passation de charge à la salle de conférence dudit ministère en présence du professeur Traoré Flavien, Inspecteur Général.

Il faut savoir que madame N’guessan née Djebri Akoua Valérie, Administratrice civile, occupait le poste de directrice des ressources humaines au ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité. La nouvelle patronne de la direction des concours a dit mesurer les attentes de Anne Désirée Ouloto, la ministre en charge de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration. Elle a pris l’engagement de mériter la confiance placée en elle. La remplaçante du professeur Fofana Ibrahima est déterminée à accomplir ses nouvelles tâches avec rigueur et abnégation.

Outre Traoré Flavien, inspecteur général, madame Djénéba Koné Taqui, chef de cabinet au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration et Soro Gninagafol, directeur général dudit ministère ont assisté à la passation de charge.