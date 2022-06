CAN 2023: La Côte d'Ivoire tenue en échec par le Lesotho (0 - 0)

Les Eléphants de Côte d'ivoire qui affrontaient l’équipe du Lesotho, ce jeudi après-midi (17H), ont été très mal inspirés, concédant le nul vierge dans ce match de la 2e journée des qualifications pour la CAN 2023.

La Côte d'Ivoire poursuit timidement sa campagne de qualification pour la CAN 2023

Le Lesotho freine la marche des Eléphants de Côte d'Ivoire, au Dobsonville Stadium de Johannesburg, ce 9 juin 2022.

Le Lesotho qui recevait la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN, a mis en difficulté les Éléphants, organisateurs de la CAN 2023.

D’ores et déjà qualifiés, Wilfried Zaha et Kouassi Crespo, Alain Max Gradel et autres n'ont pu rassurer et convaincre leur nouveau sélectionneur, Jean-Louis Gasset. Ce dernier vivait son deuxième match à la tête de l’équipe nationale ivoirienne.

Le tacticien français a concocté un 4-3-3. La surprise vient de son attaque puisque le buteur de l’Ajax, Sébastien Haller, ne débutera pas. Il sera remplacé par Cristian Kouamé. Pour accompagner Kouamé, Wilfried Zaha et Kouassi Evrard Crespo ont été choisis.

Hassane Kamara a été préféré à Ghislain Konana tandis que Wilfried Kanon remplace le colosse Willy Boly. Notons que la Côted'Ivoire garde la tête du groupe H avec 4 points, suivie de la Zambie, 3 points et le Lesotho, 1 point.