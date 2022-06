Finale UFOA B U17: Les Golden Eagles du Nigéria ont battu les Etalons

Les Etalons du Burkina Faso ont perdu en finale (1-2) face aux Golden Eagles du Nigéria, vainqueurs du tournoi UFOA B U17 2022, vendredi en finale à Cape Coast au Ghana.

Vainqueurs de l’ UFOA B U17, les Golden Eagles du Nigeria succèdent à la Côte d’Ivoire

En effet, le Nigéria a décroché, vendredi, le trophée du tournoi de la zone B de l’Union des Fédérations ouest-africaines dans la catégorie des moins de 17 ans UFOA B U17 2022, en battant son homologue du Burkina Faso en finale. Dans un match disputé à Cape Coast au Ghana, les Golden Eagles se sont imposés sur le score de 2-1.

Etalons et Golden Eagles déjà qualifiés pour la CAN U17 en Algérie en 2023, se sont préparés à servir au public ghanéen du spectacle. Le Nigeria et le Burkina Faso ont jusque-là fait un parcours sans faute dans la compétition. 4 matches, 4 victoires pour le Burkina Faso, et 3 matches, 3 victoires pour le Nigeria.

C'est donc à jeu ouvert que les deux équipes ont démarré le match avec une forte domination de la part du Nigeria. Emmanuel Michael, Basile Mbata coté Nigerian imposent un jeu physique et rythmé aux Etalons.

La communauté nigériane vivant au Ghana sortie nombreuse pousse ses joueurs qui trouvent l'ouverture de la marque à la 22e minute. Aboubacar Abdallah place une tête imparable dans le filet Burkinabè.

Les Étalons sont menés et le duo des coachs Brahima Traoré et Mamadou Zongo est obligé de réveiller les garçons. La pression nigériane baisse un tout petit peu et les Etalons vont asseoir leur football. Ousmane Camara, l'homme fort du Burkina Faso avec 5 buts, moins en vue pendant les trente premières minutes, commence à prendre ses marques.

Il remet parfaitement un ballon de la tête pour Abdramane Ouédraogo qui conclut aussi de la tête pour le but de l'égalisation à la 41e minute. 1-1 et ce jusqu'à la mi-temps. La seconde période repart sur le même rythme. La finale est belle avec du vrai spectacle assuré par les jeunes Nigerians et Burkinabè.

Les Burkinabè sont dominateurs surtout depuis l'entrée de Aboubacar Camara.Il dynamite la défense des Nigérians et donne confiance à son équipe. Malheureusement pour les Etalons, au mauvais moment ils vont encaisser un but. Et le malheureux sur ce but était jusque-là l'excellent portier burkinabè Isidore Traoré. Il relâche un ballon sur le coup franc d' Emmanuel Michael qui profite à Aboubacar Idriss. Il marque un deuxième but pour le Nigeria.

Le reste du match est une succession d'occasions pour les Étalons qui n'arrivent pas à battre le portier Richard Addoh. A la 89ème minute,Aboubacar Camara a le but de l'égalisation à ses pieds quand il se retrouve seul face au portier Richard mais il rate de peu le cadre.