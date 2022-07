Pourquoi Tshisekedi et Kagamé sont condamnés à faire la Paix

Alors que les relations diplomatiques sont au point mort entre la RDC et le Rwanda ces dernières semaines, Felix Tshisekedi, le chef de l’Etat congolais, et son homologue rwandais se sont rencontrés à Luanda, mercredi 6 juillet 2022. Sous l’égide du président angolais, Joao Lourençao, les deux présidents ont manifesté leur volonté de trouver un accord pour un retour à la normalité.

Tshisekedi et Kagamé fument le calumet de la paix

Félix Tshisekedi et Paul Kagamé font un pas décisif vers la paix avec cette récente rencontre à Luanda (Angola) dans un contexte où la crise diplomatique s’est exacerbée entre Kinshasa et Kigali ces dernières semaines. En effet, devant son Conseil des ministres le 18 juin dernier, le président congolais avait accusé expressément le Rwanda de soutenir et d’armer le groupe rebelle Hutu du M23 qui avance dans la région du Sud-Kivu.

Plus loin, Kinshasa avait en guise de représailles, fermé son espace aérien au Rwanda. De son côté Kigali réfute ces accusations et s’est dit prêt à défendre minutieusement son intégrité territoriale en cas d’attaque de l’armée congolaise.

De la nécessité de désescalade des tensions

La rencontre de ce mercredi sous les auspices du président angolais, laisse présager un début de décrispation entre les deux pays qui nourrissent des velléités d’affrontements. Mais comment pouvait-il en être autrement quand ces deux pays partagent une longue frontière et par ricochet, des intérêts communs sur plusieurs plans.

En effet, selon un rapport de Fitch Solutions, le RDC aurait tout à gagner à stabiliser ses rapports de bons voisinage avec le Rwanda au risque de voir son indice de développement baisser. Même constat pour le Rwanda qui entretient des relations économqiues importantes avec la RDC.

Par ailleurs, avec son économie robuste,(6,4 % de croissance entre 2012 et 2021), l’économie du Rwanda dépend fortement des investissements et capitaux étrangers. Le conflit entre le Rwanda et son voisin ne fera que ternir son image vis-à-vis de ses partenaires internationaux.

Au vue de ces éléments, il est plus qu'évident que les deux nations soeurs, en proie à des crises à répétition, ont un intérêt à taire leurs divergences et s'accorder sur l'essentiel pour amorcer leur développement.

Des avancées notables à Luanda

A l’issue de cette réunion tripartite à Luanda où Tshisekedi et Kagamé se sont retrouvés pour la première fois depuis la récente montée de tension, il a été convenu la réactivation de la commission mixte RDC-Rwanda pour régler les problèmes qui entravent les relations entre les deux pays.

Entre autres, les questions sécuritaires notamment( celle des rebelles du M23), migratoires, économiques etc ...