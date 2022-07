Fennecs d'Algérie: Riyad Mahrez devient papa pour la troisième fois

Bonne nouvelle pour Riyad Mahrez. La star algérienne de Manchester City est devenu papa pour la 3ème fois après la naissance de sa troisième fille.

Riyad Mahrez et Taylor Ward jubilent

Sur son compte Instagram, vendredi 8 juillet 2022, la fiancée de Riyad Mahrez, Taylor Ward a annoncé la venue au monde de leur bébé. La mannequin a partagé la photo de leur nouveau-né dormant profondément dans un siège d’auto accompagné d’un petit message.

"Bienvenue dans le monde, petite fille", a écrit d’abord la dulcinée de l’international algérien qui révèle par la suite le prénom de la nouvelle pierre précieuse. "Une semaine à t'aimer... Mila Mahrez 01.07.22", a-t-elle précisé, avec à l'appui plusieurs bouquets de fleurs.

Tout heureux, l’attaquant de Manchester City ne s’est pas empêché de réagir. « Bienvenue dans le monde mon bébé », a lancé le champion d’Angleterre. C’est le premier bébé issu de cette union entre le joueur de 31 ans et Taylor Ward, fille de l’ancien joueur de Real Housewives of Cheshire, Dawn Ward.

Les deux tourtereaux qui se sont fiancés en février dernier avaient annoncé qu’ils attendaient leur bébé. Ils étaient en escapade aux Maldives, peu après l’élimination prématurée de l’Algérie à la CAN 2021. Et c’est dans ce contexte que la nouvelle de la grossesse a été annoncée. "Où la vie commence et l'amour ne finit jamais", avaient-ils écrit concomitamment sur leurs réseaux sociaux.

Naturellement la naissance de la petite Mila a suscité la réaction des proches du couple anglo-algérien. La sœur de Taylor, Derby, a exprimé toute sa joie suite à cette nouvelle. « Tellement heureuse pour toi Taylor et très heureuse de faire du baby-sitting !!! Félicitations, une fille magnifique, je t'aime, elle est magnifique. », a-t-elle tweeté.

Riyad Mahrez était déjà papa

Mila n’est pas le premier bébé de l'ancien Foxes. En effet, le champion d’Afrique 2019 a déjà eu 2 filles issues de son premier mariage avec Rita Johal dont il s'est séparé il y a six ans.

Riyad Mahrez accueille ainsi sa troisième fille dans un contexte où son club Manchester City a entamé des discussions avec lui pour une prolongation de son contrat.