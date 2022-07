Jusctice: le recours de RT-France rejeté par la Cour de justice de l'UE

C’est une mauvaise nouvelle pour RT-France. Frappée par la censure en Europe, la Chaîne russe d’information Russia Today vient de perdre son recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La Cour de justice de l'UE confirme la censure de RT-France

RT-France, le média contrôlé par l’Etat russe a perdu mercredi 27 juillet 2022 son procès d’annulation contre une interdiction de diffusion de ses programmes émanant du Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne imposée en mars dernier.

En effet, l’institution européenne reprochait à RT-France d’être une machine de désinformation, de contre-vérités et de propagande de la Russie en violation des règles de déontologies et d’éthique en la matière.

La Cour de justice de l’Union Européenne a ainsi confirmé la décision de Bruxelles dans son arrêt de ce mercredi 27 juillet 2022."La Grande Chambre du Tribunal rejette la demande de RT France en annulation des actes du Conseil, adoptés à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, interdisant temporairement à cet organisme de diffuser des contenus", a déclaré le Tribunal basé au Luxembourg.

Il n'y a pas de restriction de la liberté d'expression selon la Cour

Les juges ont ainsi battu en brèche les accusations de RT-France selon lesquelles, cette interdiction de diffuser ses programmes en Europe restreint la liberté d’expression. "Les limitations à la liberté d'expression de RT France que sont susceptibles d'apporter les mesures restrictives en cause sont proportionnées, dans la mesure où elles sont appropriées et nécessaires aux buts poursuivis", ont déclaré les juges dans leur arrêt qui précisent. "La Cour constate également que ces mesures ne portent pas atteinte de manière disproportionnée au contenu essentiel de la liberté d'entreprise de RT France puisqu'elles sont temporaires et réversibles".

La Russie menace rendre la monnaie

Bien évidemment cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui confirme la suspension de RT-France a mis en colère Moscou qui dénoncé une décision »extrêmement négative". Par ailleurs, la Russie promet de prendre des mesures similaires contre les médias occidentaux en représailles.

De son côté, Xenia Fedorova, présidente de RT France, estime que l'organe judicaire de l'Union Européenne est sous influence des politiques. "La confirmation par la Cour de cette interdiction générale au terme incertain montre malheureusement que le pouvoir judiciaire de l'Union européenne ne peut pas ou ne veut pas s'opposer au pouvoir politique", a-t-elle déclaré, dans un communiqué