Fête de l'indépendance : Les raisons de l'absence de Gbagbo à Yakro

Laurent Gbagbo a brillé par son absence à la cérémonie du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro le dimanche 7 août 2022. Invité par Alassane Ouattara, l'ancien président du FPI (Front populaire ivoirien) a préféré se rendre au concert de la chanteuse ivoirienne Aicha Koné qui fêtait 45 ans de carrière.

Pourquoi Laurent Gbagbo a refusé l'invitation d'Alassane Ouattara

Des Ivoiriens ont rêvé de voir Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ensemble pour la célébration du 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le président de la République avait déjà invité ses deux prédécesseurs à Yamoussoukro, dans le centre du pays. En effet, pour cette année, c'est la ville de feu Félix Houphouët-Boigny qui a été désignée pour abriter les festivités.

Cependant, le jour J, point de Laurent Gbagbo. Le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) n'a pas effectué le déplacement pour Yamoussoukro. Bien au contraire, le "Woody" de Mama a assisté au concert de la diva Aicha Koné au Sofitel Hôtel Ivoire le même jour.

Pourquoi Laurent Gbagbo ne s'est-il pas rendu à Yamoussoukro ? Selon les explications fournies par Jeune Afrique, lors de la rencontre historique du 14 juillet 2022, entre lui et Alassane Ouattara, en présence d'Henri Konan Bédié, le père de Michel Gbagbo a insisté sur la libération de certains militaires incarcérés depuis la crise postélectorale de 2010-2011. Le patron du PPA-CI a estimé que si le général Philippe Mangou n'a pas été inquiété dans la crise postélectorale, les généraux Dogbo Blé et Vagba Faussignaux, tout comme les colonels Mody Ohoukou et Jean Aby, les commandants Jean Abehi et Anselme Séka Yapo devraient retrouver la liberté.

Dans son discours à la Nation, Alassane Ouattara a plutôt accordé la liberté conditionnelle au général Vagba Faussignaux et le commandant Jean Abéhi, après avoir annoncé la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo. Au regard de tout ceci, Gbagbo n'a pas répondu favorablement à l'invitation du chef de l'État.

Concernant Bédié, Jeune Afrique révèle le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) "ne souhaitait pas prendre part à une scène de réconciliation tronquée, dans laquelle Gbagbo aurait brillé par son absence".