Mohammed VI réaffirme la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental

Depuis août 2017 et sa réintégration au sein de l’Union Africaine, le Maroc accroît sa puissance au sein d’un environnement international concurrentiel et ceci nonobstant la question sensible du statut du Sahara Occidental. Le pays n’envisage aucun autre issu pour ce territoire à part son statut de périmètre marocain. Et c’est d’ailleurs sous ce prisme que le Royaume chérifien considère, son environnement international a indiqué samedi le roi Mohammed VI.

Mohammed VI: "Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international"

Alors que le Front Polisario, soutenu par certaines puissances se bat depuis des décennies pour extirper le Sahara Occidental sous la coupole du Maroc, le Roi Mohammed VI se veut très clair, la marocanité du Sahara Occidental n’est pas à négocier.

Et c’est d’ailleurs sous ce prisme que le Royaume considère, son environnement international a indiqué samedi le roi Mohammed VI dans un discours à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. « le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C’est aussi clairement et simplement l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats qu’il établit », a-t-il lancé.

Dans son allocution, le souverain s’est réjoui des nets progrès effectués par son pays ces dernières années en matière d’intégration régionale. Il a rappelé que ces dernières années, le Maroc a réalisé de « grandes percées aux niveaux régionaux et internationaux qui, toutes, ont été favorables à la position juste et légitime du Royaume sur la marocanité du Sahara »a-t-il précisé.

La reconnaissance de la Marocanité du Sahara Occidental par plusieurs pays

Mieux le Monarque de 59 ans a salué la position de plusieurs États qui reconnaissent la position de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. Entre autres : les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne, la Hollande, le Portugal, la Serbie, la Hongrie, Chypre et la Roumanie. « C’est ainsi que de nombreux pays influents, respectueux de la pleine souveraineté du Maroc sur ses territoires, ont manifesté leur réceptivité et leur soutien à l’Initiative d’autonomie, considérée comme la seule voie possible pour le règlement de ce conflit régional artificiel », a-t-il poursuivi.

Ces multiples soutiens, reçus par le Royaume chérifien sur la question sensible du Sahara Occidental s’est concrétisé notamment par l’ouverture des consulats dans les provinces du Sahara Occidental par une trentaine de pays ces dernières années.

Si ces pays ont marqué leur appui clair et net à l’intégrité territoriale du Royaume et à la marocanité du Sahara, d’autres par contre ont toujours une position très ambiguë sur la question.

Ainsi, Mohammed VI les attend d’eux qu’ils « clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque ».