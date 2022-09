Côte d'Ivoire - Gkêkê: Des femmes confient leur destin à Amadou Koné

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, député de Bouaké commune et membre du Directoire du RHDP ( parti au pouvoir), a fait des dons en nature et en numéraire aux Amazones du RHDP, un groupe de jeunes filles qui soutiennent les actions du parti dans la région du Gbêkê.

Gkêkê : Amadou Koné fait d'importants dons aux Amazones de Bouaké

La cérémonie de remise des dons a eu lieu le vendredi 9 septembre 2022 dans un chic hôtel de Bouaké. Elles ont célébré ce vendredi celui qu’elles appellent affectueusement « papa ». Et leur slogan en dit long.

Ainsi lorsque la présidente, Bénédicte Assalé demande « à Bouaké c’est qui on connaît » ? La salle répond en chœur : « C’est Amadou Koné, le seul leader, le magama, le Messi, le charismatique, l’espoir du Gbêkê, Ndja Kloi, Anitche lobè, merci pour tout ».

Présidée par Mlle Bénédicte Assalé, l’association « Les Amazones du RHDP » forte de plus de 1000 filles issues du milieu estudiantin et des commerçantes, soutien systématiquement et cela depuis 2 ans, toutes les actions du ministre des transports Amadou Koné et du parti à Bouaké et dans la région du Gbêkê en général.

Pour leur 5e sortie ce vendredi 9 septembre 2022, le ministre Amadou Koné a bien voulu les honorer de sa présence et profiter pour leur dire merci.

« Je voudrais vous féliciter pour cette mobilisation exceptionnelle et vous exhorter à continuer à travailler avec vos sœurs de Bouaké et partout en Côte d’Ivoire au rayonnement de notre parti le RHDP. Vous féliciter pour votre engagement pour le président de la République. L’avenir c’est vous et nous ferons ce que nous pouvons afin de vous réserver un avenir radieux », a dit Amadou Koné.

10 ordinateurs et 2 millions de Fca offerts par Amadou Koné

Ce sont une dizaine d’ordinateurs et la somme de deux millions de fcfa qui ont été offerts par le ministre Amadou Koné aux Amazones du RHDP afin de les encourager à poursuivre la mobilisation et le soutien autour des actions du parti dans la capitale du Gbêkê.

« Ce soutien pour vous permettre d’effectuer vos études dans des bonnes conditions, tout en espérant que vous serez parmi les lauréats du prix d’Excellence l’année prochaine », a-t-il ajouté.

« Cohésion, anticipation et civisme » sont les principaux conseils prodigués par Amadou Koné aux Amazones. Terminant son adresse aux Amazones, Amadou Koné les a exhortées à travailler dans la cohésion et l’union, nécessaires à la stabilité du pays.

Aussi, le ministre des transports les a encouragées à davantage d’actions citoyennes. Notamment dans la lutte contre l’incivisme routier et l’insalubrité. Enfin, ce fut l’occasion pour le Coordonnateur Régional du RHDP dans le Gbêkê d’inviter les jeunes filles à se mobiliser en vue de la révision prochaine de la liste électorale.

« Je compte sur vous pour faire adhérer le maximum de nouveaux majeurs au RHDP et vous inscrire massivement sur la liste électorale », a conclu Amadou Koné qui a promis de revoir les Amazones du RHDP dès octobre prochain pour d’autres défis.

Avec Sercom