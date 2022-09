Côte d'Ivoire: Henri Konan BEDIÉ, candidat unique à la présidence du PDCI

Réuni ce 29 septembre 2022 à Daoukro, pour la quatorzième réunion du bureau politique, le PDCI-RDA a demandé à son président Henri Konan BEDIÉ, d’accepter d’être candidat au 13ème congrès ordinaire et s'engage à prendre toutes les dispositions afin d’assurer son plébiscite à la tête du parti septuagénaire.

PDCI-RDA : Le Bureau Politique de Daoukro entérine la candidature unique d' Henri Konan BEDIÉ à la tête du parti

Les Membres du bureau politique et du comité des sages, réunis ce 29 septembre 2022, à Daoukro, pour la quatorzième réunion du bureau politique,

Considérant l’environnement politique de notre temps et la résilience du Président Henri Konan BEDIÉ, depuis la crise d’octobre 2020; Considérant l’engagement du Président Henri Konan BEDIÉ pour la réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale, attesté par ses rencontres avec Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la République, le 11 novembre 2020 et le 14 juillet 2022;

Vu le soutien franc du Président Henri Konan BEDIÉ aux différentes phases du dialogue politique; Vu l’adhésion des bases à l’idée de la candidature unique du Président Henri Konan BEDIÉ au 13eme congrès ordinaire, à travers les motions, lors des séminaires éclatés, le colloque des soixante-quinze ans du parti, la tournée du Secrétariat Exécutif dans les bases, les missions d’information, d’évaluation et d’écoutes du PDCI-RDA;

Adhérons à l’idée de la candidature unique du Président Henri Konan BEDIÉ, au 13eme congrès ordinaire du PDCI-RDA; Demandons au Président du parti d’accepter d’être candidat au 13eme congrès ordinaire; Et nous engageons à prendre toutes les dispositions afin d’assurer le plébiscite du Président candidat Henri Konan BEDIÉ lors du 13eme congrès ordinaire.

Fait à Daoukro le 29 septembre 2022

Le Bureau Politique.

Ci-dessous, le communiqué final