Côte d'Ivoire : Mariatou Koné célèbre les enseignants

Le monde entier célèbre les enseignants le mercredi 5 octobre 2022. À cette occasion, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation de la Côte d'Ivoire, a rendu un vibrant hommage à ces formateurs.

Côte d'Ivoire : Le message de Mariatou Koné aux enseignants

La Journée mondiale des enseignants, organisée conjointement par l'UNESCO et l'Organisation internationale du travail (OIT), est célébrée le 5 octobre de chaque année. Pour cette année, la célébration est placée sous le thème "La Transformation de l’Éducation commence avec les enseignants". Mariatou Koné a tenu à rendre un hommage "à ces nombreuses personnes et organisations de la société civile qui sont engagées dans la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme des enfants, des jeunes et des adultes, qui, pour diverses raisons, n’ont pas eu accès à l’école ou en qui sont sortis précocement".

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a laissé entendre que "célébrer les enseignants, c’est célébrer les acteurs de la formation des ressources humaines indispensables pour le développement de notre pays". Pour elle, les enseignants "ont droit à la reconnaissance de toute la nation ivoirienne".

Le successeur de Kandia Camara fait aussi remarquer la Journée mondiale des enseignants "est une reconnaissance universelle du rôle essentiel que jouent les enseignants dans le processus de transformation de l’éducation".

C'est depuis 1994 que la Journée mondiale des enseignants est célébrée. C'est une occasion qui commémore la signature de la recommandation OIT/UNESCO relative à la condition du personnel enseignant de 1966. Selon l'UNESCO, "cette journée est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation, et de reconsidérer la perspective d’avenir de la profession au niveau mondial".

Cette année, à l'UNESCO, la célébration sera marquée par la cérémonie de remise du Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des enseignants et une série d'événements.