MTN Côte d’Ivoire apporte son savoir-faire pour former 60 adolescents à l’outil informatique

La Fondation MTN Côte d’Ivoire vient de réitérer son engagement citoyen à accompagner les efforts des Organisations non gouvernementales, dans la prise en charge des couches sociales vulnérables de la population en vue de leur inclusion sociale.

La Fondation MTN Côte d’Ivoire apporte un appui de 10 millions aux pensionnaires de la Fondation Amigo

Le vendredi 12 août 2022, une cérémonie de remise officielle de matériels et équipements informatiques en faveur de 60 adolescents en situation d'extrême vulnérabilité dans la commune de Yopougon est venue concrétiser cette volonté.

C’est par cet accompagnement d’un montant total d’environ 10 millions de FCFA, rapporte un communiqué transmis à Afrique-sur7.ci, que la Fondation MTN Côte d’Ivoire a, en effet, “apporté son soutien à la Fondation Amigo”. Objectif, accroître les compétences en informatique de ces jeunes adolescents en vue de “leur inclusion familiale et sociale et de leur autonomisation économique”.

Ce soutien de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, précise le communiqué, s’inscrit dans le cadre de sa politique d’œuvrer pour l’employabilité et l’autonomisation de la femme à travers le numérique.

En tant qu’une entreprise numérique, MTN a voulu apporter son savoir-faire afin de former ses adolescents à l’outil informatique comme le souligne Naminsita Bakayoko, Secrétaire exécutive adjointe de la Fondation MTN CI : « C’est un sacerdoce pour nous en tant qu’entreprise citoyenne d’aider les jeunes et les femmes à se faire former à l’outil numérique afin de contribuer significativement à leur autonomisation. Parce que nous pensons que chacun mérite les avantages d’une vie connectée dans ce monde moderne. »

Basée dans le village de Niangon Lokoua, à Yopougon, les religieux Amigoniens de cette fondation s’occupent des enfants en difficulté. Les éducateurs du centre se donnent pour ambition de recréer une cellule familiale pour les enfants tout en les formant à des métiers.

Rappelons que la Fondation MTN Côte d’Ivoire appuie depuis plusieurs années des projets qui visent à l’autonomisation des femmes et des jeunes en particulier dont le plus illustre Y’ello Start up qui est à sa 4ème édition cette année.