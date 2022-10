Africa Oil Week: Mamadou Sangafowa "vend" le bassin sédimentaire ivoirien

Une délégation ivoirienne conduite par le Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a participé, du 04 au 07 octobre 2022 à Cape Town, en Afrique du Sud, à la semaine africaine du pétrole dénommée Africa Oil Week ; un évènement mondial de prise de décision sur l’avenir du continent africain regroupant des gouvernements, des compagnies pétrolières nationales et internationales, des indépendants, des investisseurs à l’effet de stimuler l’industrie pétrolière et gazière africaine.

SEMAINE AFRICAINE DU PETROLE EN AFRIQUE DU SUD (AFRICA OIL WEEK): Mamadou Sangafowa présente les opportunités pétrolières de la Côte d’Ivoire aux investisseurs

Au cours de cette semaine, un ‘‘National Showcase’’, organisé le 05 octobre et dédié à la Côte d’Ivoire, a permis au Ministre Mamadou Sangafowa, de présenter aux compagnies pétrolières, les opportunités d’investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien, notamment, dans la Marge ouest, dans la zone de San Pedro.

A la faveur de plusieurs rencontres bilatérales avec les potentiels investisseurs, il a révélé que la Côte d’Ivoire, avec sa façade maritime, dispose d’opportunités pétrolières importantes et d’un evironnement des affaires attractif. Aussi le Gouvernement ivoirien a-t-il engagé depuis plusieurs années, des actions fortes visant à mettre en valeur le potentiel pétrolier et gazier dudit bassin sédimentaire dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, afin de faire de ce secteur, une véritable mamelle de l’économie ivoirienne.

A cet effet, dira-t-il, « dans cette perspective, nous sommes prêts à vous faciliter l’accès aux données des dix (10) blocs de la partie occidentale du bassin sédimentaire ivoirien que nous vous avons présentés. A cet effet, une ‘Data Room’ sur ces blocs se déroule sur notre stand E30. Nous vous y attendons ! C’est totalement gratuit ».

Un véritable engouement pour le bassin sédimentaire ivoirien

Dans sa quête de « vendre » le bassin sédimentaire ivoirien, le Ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, a également présenté les opportunités de bassin. Il regorge notamment, a-t-il informé, de 04 blocs en production et 10 en exploration/dévéloppement, 11 blocs pétroliers en cours de négociation et 10 blocs dans le bassin sédimentaire occidental avec des perspectives intéressantes de promotion.

Mamadou Sangafowa n’a pas manqué de rappeler la découverte majeure de pétrole et de gaz dans le champ « Baleine » en 2021 et 2022. Une découverte offshore faite par ENI et son partenaire PETROCI Holding dans le bloc CI-802 et estimée au total à 2,5 milliards de barils de pétrole et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz associé.

En marge de cette semaine dédiée au secteur du pétrole, Mamadou Sangafowa a eu une séance de travail avec son homologue sud-africain Gwede Mantashe. Retrouvailles au cours desquelles les deux parties ont évoqué la récente visite du Chef de l’Etat ivoirien en Afrique du Sud et les accords de coopération signés et à venir entre les deux pays.

Il s’est également entretenu avec le ministre britannique du Commerce extérieur, John Humphrey. Son agenda a été aussi meublé par des audiences avec des dirigeants de plusieurs sociétés pétrolières dont Murphy Oil, CNOOC, TULLOW, Halliburton. Les différents hôtes du ministre, tout en saluant ces rencontres, ont marqué un véritable engouement pour le bassin sédimentaire ivoirien.