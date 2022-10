Côte d'Ivoire : Ruiné, Dougoutigui largue son féticheur, ce qu'il a décidé

Invité ce mardi 11 octobre à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, le jeune Dougoutigui a fait savoir qu'il veut être un véritable serviteur de Dieu.

Dougoutigui : ''Je veux devenir un serviteur de Dieu''

Révélé au grand public en 2018 grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Dougoutigui avait reçu un important soutien du ministre Mamadou Touré qui avait décidé de financer entièrement son projet de ferme à volaille.

Mais l'entreprise n'a pas vraiment du tout prospéré et a même fait faillite. À l'époque, son manager avait fait de surprenantes révélations sur la nouvelle vie de Dougoutigui en tant que chef d'entreprise.

"Aujourd’hui où je vous parle, la ferme de Dougoutigui à Azaguié qui contenait plus de 2000 têtes de volailles, il n'en reste plus rien. La ferme est vide, même un poulet n’est pas resté...Dougoutigui n’a plus rien, il est complètement fauché aujourd’hui. Quand les choses bougeaient bien à la ferme, il partait retirer son argent à la banque et venait à Abidjan, à Yopougon Songon, il y restait 2 à 3 mois et faisait la vie de Lougah avant de revenir à la ferme à Azaguié. Il faisait le show à Yop dans le «travaillement» sur les artistes tels que Annick Choco, Aboutou, Fio de Bior et autres'', a confié l'ex-manager de Dougoutigui à Vibe radio.

Dougoutigui a également reconnu avoir fait une grosse erreur. ‘’L’erreur que j’ai faite, c’est que je consultais les marabouts, ça été une erreur de ma part. J’ai eu de mauvais conseillers, je suis allé consulter pour que mon activité grandisse…Et on m’a dit d’être patient. Donc je n’investissais plus, j’attendais toujours. Je n’arrivais pas à dormir, mon sommeil était tourmenté, j’avais des bagues dans les doigts… Je suis allé à l’église et j’ai tout jeté‘’, a-t-il indiqué.

Cependant, Dougoutigui n'entend pas être un simple chrétien. Mais un véritable serviteur de Dieu . C'est en tout cas ce qu'il a confié lors de son passage à Pplk ce mardi.

"Quand mes affaires tournaient au ralenti, je suis allé voir un féticheur qui m'a demandé de ne plus me laver avec du savon. Pourtant c'est le savon qui m'a révélé. Plus tard, quand je me suis converti à CHRIST je suis retourné chez le marabout, Bible en main, lui demander de donner sa vie à CHRIST, que c'est le meilleur des choix...Ce que j'ai actuellement depuis je suis en DIEU, est plus que des milliards car j'ai la paix du cœur. Aujourd'hui, je veux devenir un serviteur de DIEU", a-t-il indiqué.