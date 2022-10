Coupe du Monde: Un Fennec voit le Maroc atteindre les quarts

L’international algérien Yacine Brahimi est persuadé que les Lions de l’Atlas du Maroc feront une très bonne campagne de Coupe du monde 2022 au Qatar. Le joueur d’Al Gharafa qui nourrit forcément des regrets après l’élimination de l’Algérie pour la Coupe du monde, pense néanmoins que le Maroc créera une grosse sensation dans cette compétition en atteignant les quarts-de-finale de cette compétition.

Yacine Brahime envoie le Maroc en quarts !

Le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et le Maroc sont les 5 représentants africains à la prochaine Coupe du Monde de football que le Qatar accueille à partir du 20 novembre prochain.

Pour l’international algérien, Yacine Brahimi, le Maroc fera bonne figure dans cette grande messe du football continental. Invité sur la chaîne Al Khass, l’ancien joueur du FC Porto a ainsi révélé qu’il voit bien les Lions de l’Atlas se qualifier d’abord dans ce groupe F qualifié de groupe « de la mort « face à la Belgique, la Croatie et le Canada.

Par ailleurs, le champion d’Afrique 2019 voit les marocains dompter l’Allemagne en huitièmes de finale avant de tomber en quart de finale face au Brésil, grandissime favori de cette 22e édition de la Coupe du monde. Ces pronostics de Yacine Brahimi vont sans doute créer la polémique au sein de l’opinion publique algérienne au vu de la tension diplomatique qui existe entre les deux voisins.

Les Lions de l'Atlas sont très attendus

Au Qatar, le Maroc sera à sa 4e participation pour une phase finale de Coupe du monde après (1986,1998,2018). Malgré les récents soubresauts autour de la sélection marquée par le départ de Vahid Halilhodzic consécutif à l’arrivée de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas sont très attendus à cette grande messe du football mondiale surtout après leurs dernières sorties. En effet le Maroc reste sur une belle victoire (2-0) contre le Chili et un match nul (0-0) face au Paraguay lors de leurs derniers matchs amicaux de la trêve internationale de septembre.

«C’est une grande tristesse et une désillusion pour nous» (Brahimi)

L’ancien rennais est revenu également sur l’élimination de l’Algérie pour cette Coupe du monde qatari. « C’est une grande tristesse et une désillusion pour nous, ça faisait partie de notre objectif d’être présent à la Coupe du Monde mais c’est le football, il faut garder la tête haute et aller de l’avant. Ça s’est joué à quelques secondes avec un scenario très dur, comme je le dis souvent se sont des choses qui peuvent arriver dans le football, ça s’est joué sur de petits détails et des petites erreurs, mais voilà on ne peut pas rester sur cet échec, on a une belle génération, il y a aussi d’autres jeunes joueurs talentueux et il faut penser à l’avenir », a déclaré l’ailier gauche de 32 ans.