Meta, tout comme Twitter, s’apprete à licencier des milliers de salariés

Facebook, Instagram et WhatsApp devraient connaitre de nombreux licenciements a l’instar de Twitter. Les licenciements annoncés par Meta sont une première dans l’histoire de cette grande entreprise qui semble suivre les traces de Twitter qui a annoncé la semaine dernière se séparer de la moitié de ses effectifs.

Un fait inédit de licenciements en 18 ans d’existence de Meta

Selon Reuters ou encore le Wall Street Journal, Meta qui regroupe Facebook, Instagram et WhatsApp, devrait dès cette semaine procéder au licenciement de plusieurs milliers d'employés. On parle d’au moins de 8 à 9.000 d’entre eux.

Les licenciements que s'apprête à effectuer Mark Zuckerberg, doivent, semble-t-il, répondre à des perspectives de croissance pas franchement rassurantes du point de vue de ses investisseurs. En effet, l'entreprise a subi une très grosse perte au niveau de sa valorisation boursière, après avoir vu ses bénéfices et son chiffre d'affaires plonger au dernier trimestre.

Meta n'avait encore jamais procédé à une telle coupe dans ses effectifs. Le groupe, propriétaire des réseaux Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger, ne licenciera évidemment pas dans les mêmes proportions que Twitter.

L'entreprise qui, selon les chiffres, compte plus de 87 000 personnes, à la fin du mois de septembre, va connaître un vaste licenciement.

Meta n'avait jusque là encore jamais procédé à un tel dégraissage de ses effectifs en 18 ans d’existence. Le groupe, propriétaire des réseaux Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger, ne licenciera évidemment pas dans les mêmes proportions que Twitter.

L'entreprise qui revendique à la fin du mois de septembre, employer plus de 87 000 personnes, va dégraisser. Néanmoins, les licenciements auxquels devrait procéder Meta dans les prochains jours, pourraient être les plus importants de l'année dans le monde des nouvelles technologies.

Le géant des réseaux sociaux a vu son chiffre d'affaires reculer de 4 % sur un an, et ses bénéfices chuter de 52 % entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022.

Un réaménagement à la suite des licenciements prévus d’au moins 8000 salariés

Si Mark Zuckerberg pense se séparer d’une bonne partie de son effectif, il compte cependant procéder à un réaménagement de sa boite. Ainsi, rappelant consacrer ses futurs investissements sur certains domaines de croissance prioritaires, il avait déclaré que « certaines équipes se développeront de manière significative, (et que) la plupart des autres équipes resteront stables ou se rétréciront au cours de la prochaine année ».

Il faut dire qu’en septembre, le Wall Street Journal annonçait justement une réduction potentielle de 10 % des effectifs dans les mois à venir, à savoir entre 8 000 et 9 000 salariés concernés par cette mesure, en référence aux derniers chiffres communiqués par la firme. Depuis plusieurs mois déjà, Meta opère des réductions d'effectifs, plutôt ciblées.

Pierre Oued : www.afrique-sur7.ci