People: Après Peter 007, Emmanuelle Keita en couple avec Rémi Adan?

L’avant première du clip "Choupompom" de l’artiste chanteur Remi Adan, a été révélée, mardi 08 novembre, sur les réseaux sociaux. Le clip montre clairement Emmanuelle Keita, embrasser amoureusement le jeune artiste, tout en se laissant entraîner dans les bras du beau gosse.

Clip ‘’Choupompom’’: Rémi Adan et l'influenceuse Emmanuelle Keita font parler d’eux

En attendant sa sortie officielle prévue pour le 10 novembre prochain, ce avant goût laisse les internautes perplexes sur la relation qu’entretient l’auteur à succès du titre le ‘’goût de ça’’ avec l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita.

Depuis un bon moment, les fans d'Emmanuelle Keita et les internautes souhaitent comprendre les véritables intérêts qui lient les deux stars. Lors de la soirée de distinction du Prix international des musiques urbaines et du coupé-décalé, le dimanche 06 novembre dernier, le présumé couple est arrivé dans des ensembles de même couleur (rose) et était assis à la même table.

Interrogée sur cette question, l’influente femme d’affaires, Emmanuelle Keita, tout comme le chanteur Remi Adan n'ont toujours pas convaincu leurs fans. Ce clip apparaît-il comme une confirmation de leur amour?

Mariam Ouattara rédacteur :www.afrique-sur7.ci