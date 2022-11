Guinée: Didi B veut remplir le stade Général Conté de 50 000 places

En solo comme en groupe, Didi B, leader du groupe Kiff No Beat, demeure l'une des figures emblématiques du rap ivoirien. Si son talent plaît, le rappeur ivoirien suscite aussi beaucoup de curiosités et de polémiques. A l'état-civil, Bassa Zéréoué Diyilem, Didi B débutera l’année 2023 avec un concert le 28 janvier au stade Général Lansana Conté de Guinée Conakry (50 000 places).

Un grand challenge s'annonce pour Didi B

Didi B est visiblement décidé à repousser plus loin ses limites. En effet, le rappeur ambitionne désormais de remplir un stade. ‘’Ce 28 janvier 2023, je fais mon premier concert solo dans un stade et c’est au stade Général Lansana Conté de Guinée Conakry 50 000 places. C’est juste incroyable. Je sais qu’on va faire un gros spectacle. Mais Guinéens MOJAVELI arrive !’’, a-t-il annoncé.

Un exploit pour lequel il compte sur le soutien de ses fans, ce qui sera une première dans le rap ivoire. Après une année remplie de belles aventures, "Diyilem" se lance dans un nouveau projet: celui de conquérir le public guinéen par un concert. Le défi sera de remplir ce stade jusqu’à guichet fermé. Ce concert sera un moment historique pour sa carrière. Après les années zouglou et le succès retentissant du coupé-décalé, le rap s’impose comme un nouveau genre musical de premier plan en Côte d’Ivoire et espère percer au-delà des frontières du pays.

Didi B au sommet de sa carrière de rappeur

Le rappeur ivoirien Didi B est dans sa periode fructueuse. Il profite de son moment et ne rate aucune occasion pour inscrire son nom dans l’histoire de la musique urbaine. Depuis la dislocation du groupe Kiff no Beat, suivie du début de sa carrière solo, le jeune rappeur ivoirien ne cesse de faire fureur dans le monde de la musique. Il a enchaîné des tubes à succès et a fait sortir History, son premier album en solo.

Ce chef d’oeuvre a été un grand succès auprès des jeunes ivoiriens et au delà des frontières. En l’espace d’un mois, le rappeur a rempli à deux reprises la prestigieuse salle de 4000 places du palais de la culture d'Abidjan. En outre, le rappeur fait danser les Ivoiriens avec des variétés musicales inspirées du coupé-décalé et des rythmes de la nouvelle génération. Bassa Zégoué Diyilem rêve grand et prévoit de grandes choses pour les amoureux du rap ivoire.

