Côte d'Ivoire : Un budget de 23 562 919 589 FCFA pour le Ministère de la Femme

La Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a eu le quitus des députés, membres de la commission des affaires économiques et financières de l’assemblée nationale. Un vote à l’unanimité des députés présents. Un passage réussi pour la ministre Nassénéba Touré qui a présenté les grandes composantes de son budget de 23 562 919 589 francs CFA.

Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant : Le budget voté à l'unanimité par les députés

Dans sa présentation PowerPoint faite devant les députés, la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant a montré 05 axes interventions, des axes traduits en programme. Il s’agit du Programme 1 portant sur l’administration générale pour un budget de 14 799 748 831 FCFA soit 62,81%.

Ce programme prend en compte en priorité la finalisation du plan stratégique et de la reforme ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation de ressources. Une grosse partie sert essentiellement de charge salariale du personnel. Le second programme est la promotion de la femme et du genre pour un budget de 1 422 264 666 FCFA, soit 06,04%.

Ce programme a comme pour priorité entre autres l’augmentation de 10% des plateformes de lutte contre les VBG et le renforcement des compétences des cellules genres. Le programme 3 portant sur la promotion et la consolidation de la famille pour un montant de 696 960 934 FCFA soit 2,96%.

Les actions, à ce niveau portent sur l’opérationnalisation de la commission nationale de la famille, la vulgarisation des instruments de protection de la famille et le renforcement du programme de médiation familiale. Le programme 4 concerne protection des enfants et adolescents vulnérables pour un budget de 5 778 620 158 FCFA soit 24,52% du budget du ministère.

Ce programme porte sur le développement de programme de formation des parents, des enfants et des acteurs sociaux et la mise en œuvre du programme national d’animation communautaire de protection des enfants. Le programme 5 dispose d’un montant de 865 325 000 FCFA soit 3,67%. Avec ce programme, il s’agit de la structuration et la mise a échelle de l’initiative USIFEM (usines des Femmes), la facilitation à l’accès aux financements des organisations féminines et l’initiation des jeunes filles aux qualifications innovantes.

Un exposé qui a permis aux députés dans leurs différentes interventions de saluer les actions du gouvernement en matière de prise en charge des enfants vulnérables et l’autonomisation des femmes. Pour les questions de lutte contre les VBG et les violences faites aux enfants, la ministre Nassénéba Touré a profité pour inviter les députés à une mutualisation des efforts.

Pour terminer, l’envoyée du gouvernement a fait remarquer que « dans un monde en mutations, il est de notre devoir d’ouvrir pour les femmes et les filles des nouvelles frontières d’opportunités allant de la cuisine a l’intelligence artificielle. Ainsi, nous devons réimaginer des parcours de la seconde chance et de l’alternative, plus cohérents et plus en phase avec l’économie d’aujourd’hui et de demain. C’est cet horizon qui est notre cap en tant que ministère. Honorables ! Que cet horizon, soit notre promesse aux femmes, en tant que nation »