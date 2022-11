RTI: Souleymane Kamagaté refuse d'affronter Anaconda à Peopl'Emik

Le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga, a refusé de se présenter ce jeudi à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3. Voici la raison.

Souleymane Kamagaté refuse une invitation à Peopl'Emik

Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga, l'époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah, a refusé une invitation à l'émission Peopl'Emik afin de ne pas se retrouver dans un face à face avec le fameux Anaconda. Ce chroniqueur réputé pour ses questions très embarrassantes à l'endroit des invités.

'' Ko allo c’est Peoplemik, on a besoin de toi sur notre Plateau. C’est moi, je ne me connais pas jusqu’à je vais me donner à Anaconda. Non merci vous êtes gentils '', a ironisé Souleymane Kamagaté sur sa page Facebook. Pour rappel, L'homme Saga a été l'un des plus grands détracteurs de Jonathan Morrison, promoteur du tournoi de petits poteaux, dénommé Tchin-Tchinn.

L'époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah avait ouvertement fait savoir que le projet de Jonathan Morrison était une anarque. Mais au finish, le tournoi Tchin-Tchinn a été un véritable succès au point où Jonathan Morrison a été reçu à la Présidence de la République.

Il y a quelques jours, Souleymane Kamagaté a refait surface sur la toile en informant que Jonathan Morrison n'avait pas payé certains de ses collaborateurs. Il se proposait de payer les dettes du promoteur du Tchin-Tchinn.

"Beaucoup de courage à toi Le Grouilleur 3.0 et merci pour ton soutien à son événement. Combien il te doit ? Merci de me dire afin que je règle la facture. Les gars de la régie vidéo, les pom pom girl, les gens de la fédération, la jeune fille que je n’ose pas citer son nom qui finançait au début qu’il a bloquée aujourd’hui et tous ceux qu’il n’a pas payés. Je vous invite à rentrer en contact avec mon assistant DADIÉ, je vais régler tout ce qu’il vous doit. La seule façon pour moi d’aider la jeunesse, c’est d’être reconnaissant envers tous ceux qui nous ont apporté quelque chose surtout de payer ceux qui travaillent pour nous", a écrit L'Homme Saga sur sa page Facebook.