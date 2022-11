Côte d'Ivoire: Grosse polémique après la soutenance de mémoire du SG de la FESCI

Le jeudi 17 novembre 2022, le Secrétaire général national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), Allah Saint-Clair dit National Makélélé, a soutenu son Master en Sociologie Politique sanctionné par la mention "Très bien". Mais une grosse polémique est aussitôt née, qui met en doute la credibilité de ce diplôme.

Professeur Jamal Sehi Bi Tra, Directeur de mémoire de Allah Saint-Clair (SG de la FESCI): "Pour soutenir un mémoire, il n'y a aucune exigence de présentielle"

"[EXCLUSIF]Côte d’Ivoire: Allah Saint Clair, Secrétaire général de la FESCI a décoché jeudi un ‘Master en Sociologie’ avec la mention «Très bien» pour des cours dispensés en présentiel mais auxquels il n’a jamais assisté. Coïncidence, ses soutiens sont Daniel Baha Bi Youzan, Professeur titulaire de Sociologie et doyen de l’UFR Sciences de l’homme et de la société de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody, et le directeur de mémoire est son parent." Tel est le contenu de LSi Africa publié le jeudi 17 novembre 2022 sur son média social, quelques minutes après la soutenance d’Allah Saint-Clair dit National Makélélé.

Face à cette publication qui non seulement met en doute la crédibilité du diplôme du SG de la FESCI, mais surtout qui bafoue l’honorabilité, l’intégrité et la rigueur de l’éminent Professeur Daniel Baha Bi Youzan (Professeur titulaire de Sociologie et doyen de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody) et du directeur de mémoire du National Makélélé, le Professeur Jamal Sehi Bi Tra, le dernier cité a tenu à faire une mise au point.

"Allah Kouadio Éric Saint-Clair, Secrétaire national de la FESCI, a soutenu son Master en Sociologie Politique avec la mention «Très bien», salle KN, devant un Jury, au Département de Sociologie. Son travail de recherche a porté sur "Collectivités territoriales et politique de gestion des établissements d’excellence : cas du Lycée Scientifique de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)". Ce mémoire a été rédigé et soutenu sous ma direction scientifique", a-t-il planté le décor.

Poursuivant, le Professeur Jamal n’est pas allé du dos de la cuillère pour lever l’équivoque sur la complaisance à lui attribuée à tort. "J'ai été surtout Directeur de ce mémoire pas pour donner du sens à la parenté imaginée par cet organe de presse mais surtout parce que depuis 2016, mon grade de Maître Assistant CAMES me l'autorise. En 2019-2020, en Master 1 Recherche, quand le Département de Sociologie a autorisé chaque étudiant de choisir son Directeur de Mémoire, Allah Kouadio Éric Saint-Clair m'a choisi parmi les enseignants habilités et reconnus par l'Université Félix Houphouet-Boigny. En 2020-2021, il passe en Master 2. Son mémoire n'a pas pu être soutenu par manque de consistance. En 2021-2022, il a repris son Master 2. Il a achevé son travail de recherche par mon encadrement et il l'a soutenu. Pour soutenir un mémoire, il n'y a aucune exigence de présentielle. Ne faites pas de votre ignorance une norme universelle. En pays Gouro, on ne triche pas. On s'impose", s’est-il voulu clair.

"Je suis passé Maître de Conférences CAMES en 2021 avec la Côte A. Le Professeur Baha Bi Youzan, Doyen de l'UFR-SHS qui m'a encouragé à performer en 2016 et en 2021 ne siège pas au CAMES. C'est par le travail que je fais mon petit chemin. Si Allah Kouadio Éric Saint-Clair soutient son Master en Sociologie, c'est parce que je suis qualifié pour faire ce travail. Si je devais le récompenser en tant que parent, je l'aurais fait depuis la maison. Ce qu'il a obtenu, c'est son mérite. Le Professeur Baha Bi Youzan n'est pas que le parent de Allah Kouadio Éric Saint-Clair, il est un modèle à suivre puisqu'il est Professeur Titulaire de Sociologie et manager d'exception à la tête de l'UFR-SHS. Si vous ne pouvez pas féliciter Prof Baha Bi Youzan qui fait partie des 100 personnalités les plus influentes de la Côte d'Ivoire, laissez son neveu lui ressembler par ses résultats bien mérités. Arrêtez ce lynchage médiatique. Vous n'aurez pas la peau de ce Professeur émérite que le monde universitaire a fêté en grande pompe en Juin dernier. Vous êtes vaincus", a-t-il prévenu.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci