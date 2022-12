Côte d'Ivoire : Des experts de l'Hôpital américain de Paris en mission à Abidjan

Des spécialistes de l'Hôpital américain de Paris effectuent une mission en Côte d'Ivoire du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022. La présence de ces experts à Abidjan intervient dans le cadre de la 4e mission du programme Medical Talent.

Côte d'Ivoire : Le partenariat entre l'Hôpital américain de Paris et la PISAM se poursuit

La 4e mission du programme Medical Talent se tient en Côte d'Ivoire du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022 à la PISAM (Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie). Ce sont quatre spécialistes de l'Hôpital américain de Paris qui ont foulé le sol ivoirien en vue de partager leur expertise médicale et technologique avec les équipes médicales de la PISAM.

Par ailleurs, le partenariat donne l'occasion aux patients de bénéficier de la qualité de l'infrastructure hospitalière de la PISAM, mais aussi d'une prise en charge médicale optimale par les équipes médicales locales et de l'Hôpital américain de Paris.

Les professeurs Luc Karsenty, gastro-entérologue, Aurel Messas, urologue et les docteurs Sana Amraoui, cardiologue-rythmologue, ainsi qu'Antoine Hakimé et Massimiliano di Primio, radiologues interventionnels ont pour ambition de partager leurs compétences autour de techniques innovantes et de développement d'expertise en plus d'un impact particulièrement positif sur le bien-être.

"Ces techniques sont reconnues au niveau international. On ne fait aucune intervention expérimentale. On a une autorisation du conseil de l'ordre des médecins de Côte d'Ivoire. La mission consiste à donner aux autres", a soutenu le professeur Luc Karsenty au cours d'un échange avec la presse.

Le gastro-entérologue a aussi fait savoir que son objectif est de pouvoir partager et transmettre à ses confrères ivoiriens des techniques qui ne sont pas encore pratiquées en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l’Ouest. "C’est très important pour les patients et le corps médical local de pouvoir bénéficier des techniques innovantes dès lors qu’elles peuvent être réalisées dans des établissements de santé de la sous-région", s'est-il exprimé.

Il faut noter que durant la 4e mission de Medical Talent, le professeur Luc Karsenty assure des consultations concernant l’obésité modérée, les calculs biliaires (jaunisse de l’adulte) et les polypes volumineux du tube digestif. Pour sa part, le docteur Sana Amraoui réalise des consultations ciblant les troubles du rythme cardiaque (sensation de cœur qui part au galop, qui s’emballe, ou au contraire le cœur qui fait des pauses).

Le professeur Aurel Messas s'occupe des consultations liées aux problèmes de prostate (difficultés à uriner, jet d’urines moins fort, mictions fréquentes la nuit, etc.) tandis que les docteurs Antoine Hakimé et Massimiliano Di Primio réalisent des interventions mini-invasives de radiologie interventionnelle, technique.