Côtre d’Ivoire: Tidjane Thiam se fait enrôler au lycée Sainte Marie

Tidjane Thiam a choisi, ce lundi, le lycée Sainte Marie de Cocody pour sa réinscription sur la liste électorale en vue des échéances à venir dans le pays, à savoir, les élections municipales couplées à l’élection des Conseils régionaux en 2023 et surtout la présidentielle de 2025.

Tidjane Thiam séjourne en Côte d’Ivoire depuis ce lundi 19 décembre 2022

Thiam va-t-il jouer un rôle politique en 2025? Rentré ce jour à Abidjan pour un séjour privé, Tidjane Thiam, s’est fait établir son attestation d’identité au centre ONECI aux Deux-Plateaux Vallon. Il s’est ensuite rendu au lycée Sainte Marie de Cocody et s’est fait enrôler et donc inscrire sur la liste électorale, rapporte une note d’information consultée par Afrique-sur7.

Pour rappel, après un retour manqué le 30 Juillet 2022, le banquier a foulé le sol ivoirien le 8 août après plus de 20 ans d’absence.

Au cours de ce séjour, il avait été reçu en audience par le Chef de l’état Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié du PDCI-RDA et Laurent Gbagbo, tous deux anciens présidents de la République.

Tidjane THIAM est à Abidjan pour quelques jours pour raisons familiales, précise notre source.

Le banquier compte bien jouer un rôle politique. Et pas n’importe lequel. Alors qu’il assurait vouloir se consacrer aux affaires, Thiam semble bien décidé à être candidat lors de la présidentielle de 2025.

L’ancien ministre du Plan et du Développement ne pourra cependant pas avancer seul. « Pour être crédible, il a besoin d’une grosse machine derrière lui », précise-t-on dans son entourage. Et cette machine, ce sera en toute logique le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), qui tente actuellement de se renouveler et de préparer l’après-Bédié.

Selon The Telegraph, Thiam prépare activement 2025. Avec un premier geste symbolique, qui l’empêchera d’être critiqué : le renoncement à sa nationalité française, comme l’y oblige la Constitution ivoirienne.