Équipe type CHAN 2022: Un Ivoirien élu l'attaquant de la phase de groupes

La CAF a rendu publique la liste de l' Equipe type composée des meilleurs joueurs du Championnat d’Afrique des Nations de football Algérie 2022, par compartiment.

L'Ivoirien Sankara Karamoko parmi les trois meilleurs attaquants dans l’ Equipe type

Sept pays représentent l’ équipe type du premier tour du CHAN 2022. En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, jeudi, son tableau d’honneur du premier tour. Auteur de deux buts dont un somptueux contre le Soudan (3-0), le Malgache Koloina Razafindranaivo est élu meilleur joueur de la phase de groupes.

Le onze type de la phase de groupes

Gardien de but : Alexis Guendouz (Algérie)

Défenseurs : Eddie Afonso (Angola), Ismael Souley (Niger), Chouaib Keddad (Algérie), Sheikh Sidibe (Sénégal)

Milieux de terrain : Lamine Camara (Sénégal), Houssem Mrezigue (Algérie), Solomampionona Razafindranaivo.

Attaquants : Gilberto (Angola), Sankara Karamoko (Côte d'Ivoire), Jonathan Ikangalombo (République démocratique du Congo).

Avec trois matches sans encaisser de but, le gardien algérien Alexis Guendouz a été impressionnant jusqu'à présent, veillant à ce que les Fennecs n'encaissent pas de but.

Au poste d'arrière droit, l'Angolais Eddie Afonso s'est distingué lors des phases de groupes par ses courses régulières sur l'aile droite, offrant à la fois des options offensives à l'équipe des Palancas Negras et une couverture défensive de l'autre côté.

Afonso a fourni la passe décisive ayant conduit au premier but de l'Angola dans le tournoi, un but inscrit à Oran par Laurindo Aurelio, plus connu sous le nom de Depu.

En défense centrale, le Nigérien Ismael Souley et l'Algérien Chouaib Keddad sont associés pour leur capacité à communiquer et à empêcher les joueurs adverses de marquer.

Leurs mouvements avec et sans le ballon ont également impressionné le TSG, qui a retenu les deux joueurs pour leur rôle dans la progression de leurs équipes respectives dans le tournoi.

Le Sénégalais Cheikh Sidibe est l'arrière gauche de l'équipe pour son exécution moderne de ce rôle. Il est rapide, intentionnel et précis dans ses courses et a la capacité d'envoyer des centres de la gauche qui causent des problèmes à l'adversaire.

Lors du match décisif contre la République démocratique du Congo, remporté 3-0 par le Sénégal, Sidibé a eu une précision de 71% dans ses passes depuis l'aile gauche et a effectué trois tacles importants pour priver les Léopards d’une phase à élimination directe.

Au milieu, le Sénégalais Lamine Camara est installé à droite d'un milieu de terrain à trois joueurs, tandis que le Malgache Solomampionona Razafindranaivo sert de pivot et que l'Algérien Houssem Mrezigue est logé à gauche de ce trio qui offre à la fois des options offensives en attaque et la capacité de revenir en arrière pour reprendre la possession et le contrôle du jeu.

Pour compléter l'aspect offensif, Gilberto se trouve sur le côté droit de la ligne de front de trois hommes. Jonathan Ikangalombo, de la République démocratique du Congo, arrive sur le côté gauche. Il est doté d'une puissance et d'une vitesse offensives qui gênent tout adversaire.

Pour compléter cette sélection, il y a le jeune Sankara Karamoko, 19 ans, qui a été impressionnant lors des trois matchs que la Côte d'Ivoire a joués en phase de groupes.