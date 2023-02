Programme Ofab : Didier Any souhaite les candidatures de startups matures

Depuis 7 ans, Didier Any travaille avec les startups sur la mise en place de programmes d’accompagnement. Après 6 ans d’exercice au sein du ministère de l’économie numérique, il est aujourd’hui manager en charge d'OFab, porté par le Groupe Orange Côte d’Ivoire. Dans cette interview, il explique les contours de ce programme d’accompagnement.

Pouvez-vous nous présenter le programme OFab ?

Lancé depuis 2014, Orange Fab Côte d’ivoire fait partie d’un réseau d’accélérateurs d’entreprises, présent dans près d’une vingtaine de pays à travers le monde. Le programme est né il y a 8 ans afin de remplir 2 objectifs : Identifier les startups prometteuses de notre écosystème et les accompagner dans leur développement. Orange fab est un accélérateur corporate s’est-il- dire adossé à une entreprise. Il existe plusieurs programmes d’accompagnement mais nous avons la particularité d’avoir fait le pari de l’open innovation. Nos poulains sont considérés comme des partenaires à court et moyen terme. Notre objectif est de permettre aux startups d’avoir accès au marché pour un développement rapide, en s’appuyant sur un partenaire historiquement reconnu dans l’écosystème.

Pouvez-vous nous expliquer la différence entre accélérateur et incubateur de startups ?

Le programme d’accélération OFab des startups matures afin de les accompagner dans le développement de leurs projets en vue de leur proposer, à termes, des partenariats avec les business units d’Orange Côte d’Ivoire. Notre programme d’incubation a été pensé afin d’apporter une réponse spécifique aux startups à fort potentiel présentant un niveau de maturité inférieur. Nous leur proposons un accompagnement préparatoire afin de les préparer à intégrer le programme d’accélération.

Pendant l’incubation, nous travaillons en priorité sur le modèle économique pour nous assurer de la viabilité de l’entreprise. Nous travaillons également sur son organisation, ses ressources humaines, sa gestion financière et son approche marketing. L’accélération vise des entreprises matures, ayant déjà de solides capacités opérationnelles. Les axes essentiels de l'accélérateur sont : la mise en relation stratégique, la mise en visibilité, un appui sur l’image commerciale d’Orange Côte d’Ivoire comme marque de fiabilité, le réseautage possible au niveau des OFab. De plus, l’accès au programme inclut un accompagnement financier à hauteur de 10 000 000 Fcfa, et la possibilité d’avoir un accès à des experts en stratégie pour travailler sur le développement de l’entreprise.

Quels sont les avantages d’un tel accompagnement pour un entrepreneur ?

Les avantages du programme sont multiples, en premier lieu, les startups accélérées bénéficient d’une proximité avec d’autres entrepreneurs favorisant des synergies entre participants du programme, en complément des synergies avec les unités de l’opérateur téléphonique. En second lieu, l'intégration au réseau international d’accélérateurs OFab, qui facilite les possibilités d’expansion. Nos poulains bénéficient d’une relation privilégiée avec les directions, ce qui leur permet d’obtenir des opportunités Business inédites.

D’un point de vue matériel et financier, les startups du programme bénéficient d’un accompagnement technique de haut niveau dispensé par des experts de divers secteurs. Un appui financier à hauteur de 10 000 000 Fcfa est également attribué dans le cadre du programme d’accélération.

Vous avez lancé jusqu’au 1er mars un appel à projets dans le cadre de la saison 8 du programme OFab. Quel type de startups sont visées par le programme ?

Nous visons des entreprises matures, innovantes, avec des solutions créatrices de valeur et idéalement intéressées par des collaborations avec les différentes business units du Groupe. Nous sommes à la recherche d'entreprises installées en Côte d’ivoire et ayant une ambition d’expansion sous régionale voir africaine. Nous regardons avec attention les projets concernant les secteurs de l’intelligence artificielle, la gestion des données, la cyber sécurité, la blockchain. Nous avons également un intérêt pour les solutions de mobilités, la fintech, l’e-santé, l’e-agriculture, l’e-éducation, la gestion intelligente des déchets...

Votre message à l’endroit des startups hésitant à candidater ?

Vous êtes une startup mature ? Vous avez une solution innovante et vous êtes intéressée par une collaboration avec Orange Côte d’Ivoire ? N'hésitez pas à candidater jusqu'au 01er Mars 2023 via la plateforme : https://bit.ly/3X5tY6f

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci