Didier Drogba bientôt papa d'un 4ème enfant: Sa femme Gabrielle Lemaire dévoile tout

La compagne de Didier Drogba, Gabrielle Lemaire, à l’occasion de son anniversaire, le samedi 11 mars 2023, a dévoilé une photo de son ventre arrondi sur son compte Instagram.

Didier Drogba bientôt papa d'un 4ème enfant : Sa compagne Gabrielle Lemaire, dévoile son ventre arrondi à l’occasion de son anniversaire

L’ancien international ivoirien, Didier Drogba vit pleinement son après foot tranquillement entouré des siens et surtout de sa nouvelle compagne, Gabrielle Lemaire.

Après son divorce avec la mère de ses trois enfants, Lalla Diakité, la légende de Chelsea file le parfait amour avec Gabrielle Lemaire, qui semble de son côté déjà maman d'une petite fille.

Mais pour consolider leur relation, un enfant est aussi le bienvenu. Depuis maintenant plusieurs mois, la concubine de l’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire est enceinte.

Ce grand événement ne devrait pas passer inaperçu pour celle qui recherche le bonheur dans les bras de l’ancienne star du ballon rond âgé aujourd’hui de 45 ans.

A l’occasion de l’anniversaire de Didier Drogba le samedi 11 mars, sa chérie a posté sur son compte Instagram son baby bump assorti d’un joli message à son endroit.

‘’Joyeux anniversaire à toi mon roi. À de nombreuses autres années bénies et pleines d'amour’’ , écrit-elle.

Avec cette photo publiée, Gabrielle Lemaire était à côté de son compagnon d’ancien footballeur avec son ventre bien arrondi pour dire aux uns et aux autres qu’elle attend le 4ème enfant de ce dernier.

Rapidement, Dahizoko a répondu en commentaire : ‘’Merci ma meilleure moitié’’. Ce qui a donné aussitôt à des commentaires des internautes pour féliciter Gabrielle Lemaire.

‘’Merci maman pour le bonheur que tu procures à mon plus grand modèle dans le football depuis mon enfance" ,

"Didier je te souhaite le meilleur et beaucoup de bonheur avec Gabrielle. Didier est une légende l'exemple de la jeunesse africaine. Didier est l'incarnation de l'Afrique qui gagne que j'aime voir émerger au quotidien" ,

"Un joyeux anniversaire l'idole du pays" , "Joyeux anniversaire cous et je te souhaite beaucoup de bonheur et courage dans tout ce que tu vas entreprendre et soit heureux dans ta nouvelle conquête".

Tous les admirateurs de l’ancien attaquant vedette de Chelsea attendent à présent de connaître le sexe du 4ème enfant du natif de Niahaprahio.

Malika Victoria