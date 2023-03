Côte d'Ivoire: Tonton Bouba frappé par un malheur, son fils de 16 ans décédé

Le célèbre animateur et producteur télé, Tonton Bouba, vient de perdre son dernier fils. L’enfant âgé de 16 ans, est décédé le dimanche 19 mars 2023 à Abidjan.

Tonton Bouba inconsolable

Aboubakar Touré, plus connu sous le nom de Tonton Bouba, est actuellement inconsolable. L’ancien agent de la RTI ne sait plus à quel saint se vouer. Il a perdu l’un de ses enfants agé de 16 ans du nom de Mohammed Touré le dimanche 19 mars.

La triste nouvelle a été donnée par le président de l’Amicale des Anciens de la RTI (2ARTI), Emmanuel Koffi. ‘’La 2ARTI se trouve à nouveau dans la douleur ce jour. En effet nôtre frère et camarade Tonton Bouba est encore frappé par un grand malheur avec le décès de son fils Touré Mohammed, 16 ans , survenu à 5h55 du matin, ce 19 Mars à la clinique Saint Henriette à Angré 8ème Tranche’’, informe-t-il.

Avant de continuer : ‘’Au nom de la 2ARTI, je me trouve auprès de nôtre frère, en vue du transfert de la dépouille de son fils, le dernier de la fratrie, à la morgue du C.H.U de Angré’’.



Par la même occasion, le président de 2ARTI demande à tous une union de prières pour le repos de l'âme du fils de Tonton Bouba qu’on doit soutenir dans cette épreuve difficile qu’il traverse.

Il faut savoir que Tonton Bouba a fait les beaux de la RTI avec plusieurs émissions comme Wozo Vacances. Lors d’un entretien à un média ivoirien, le célèbre animateur et producteur avait évoqué son entrée à la RTI. ‘’J’ai fait mon entrée à la RTI en 1982 en tant que collaborateur à Nandjelet, une émission destinée à l’époque aux jeunes. Détaché au ministère de la Culture en 1986 grâce à l’appui du ministre Auguste Miremont et Issa Sangaré Yeresso, alors sous-directeur du Ballet national que j’étais, j’ai pu intégrer la RTI. Cest ainsi qu’à la Radio, jai produit et animé des émissions telles que Allocodrome, Ma voix est aussi belle etc. À la télé, jai animé Tempo, Podium, Ahouaney, Wozo, Bon vieux temps, Samedi ça me dit, etc.’’, a-t-il fait savoir. La rédaction d’afrique-sur7 adresse toutes ses condoléances à Tonton Bouba.

Malika Victoria