Loi LGBT: Les États africains face au chantage des puissances occidentales

Le 21 mars dernier, le parlement ougandais a voté une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles ou se revendiquant comme LGBT. Le texte existant qui prévoyait des peines allant jusqu’à dix ans de prison, a été durci pour porter les peines à l’emprisonnement à perpétuité.

Ouganda : Loi anti-lgbt et menaces de sanctions americaines... Vérité en-deça des Pyrénées, erreur au-delà...

De façon générale, les habitants de Kampala, et par-delà, les ougandais, ont salué l’adoption de cette loi qui, selon eux doit mettre fin, sinon endiguer cette « abomination ».

Comme il fallait s’y attendre, l’Onu, Amnesty International, les Etats-Unis et la Grande Bretagne sont montés au créneau, pour demander au président Yoweri Musévéni de rejeter cette loi.

Pour le commissaire de l’Onu aux droits de l’Homme, Volker Türk, « ...le vote de ce texte discriminatoire – probablement le pire au monde – en son genre, est un développement troublant... ».

Les autorités américaines n’ont pas mis du temps pour mettre en garde l’Ouganda quant à des éventuelles sanctions économiques, si cette loi contre l’homosexualité était adoptée et promulguée.

En plein dans le chantage et les menaces à peine voilées

C’est ce qui ressort de la déclaration de M. John Kirby, le porte-parole du conseil de sécurité nationale. Celui-ci déclare en effet : « ... Nous devrions déterminer si nous devons décider, ou non, de conséquences, peut-être sur le plan économique, si cette loi est effectivement adoptée et entre en vigueur... ». Et nous y voilà !

Nous sommes en plein dans le chantage et les menaces à peine voilées. Il est connu que le tendon d’Achille de la plupart des pays d’Afrique, reste leur forte dépendance à l’aide au développement et aux emprunts auprès des institutions financières internationales pour boucler leurs budgets.

C’est sur ce point faible que s’appuient les puissances occidentales pour faire plier l’échine aux États africains, quand elles veulent imposer leurs points de vue ou veulent que les pays africains endossent des positions que ces puissances soutiennent.

Donc ces cris d’orfraie des Usa, de la Grande Bretagne et de la « communauté internationale », ne sont que le reflet de la conception et de la vision du monde que ces pays voudraient voir intériorisées et adoptées par tous les pays.

Seules leurs valeurs à eux sont celles qui vaillent et qui doivent être adoptées par les autres peuples. Il n’y a de valeurs à promouvoir que les leurs !

Le mariage homosexuel, une abomination dans d’autres cultures

Ainsi, ils peuvent bien accepter et promouvoir le fait qu’un homme copule avec un autre, au nom de la liberté et des droits de l’Homme, mais s’offusquer, s’indigner et condamner qu’un homme épouse deux femmes.

Si la culture de ces puissances, permet que des personnes de même sexe se marient, cela est une abomination dans d’autres cultures, tout comme l’est la polygamie dans la leur. Il ne s’agit donc pas de juger mais de respecter les croyances et les valeurs des uns et des autres.

Mais on l’a compris. A longueur de journée, de façon subliminale ou de façon ouverte, il nous est martelé que ce monde nôtre, est manichéen.

Un monde où s’affrontent l’occident et le reste du monde, la civilisation et la barbarie, la démocratie et la dictature, le monde libre et le monde des opprimés, le bien et le mal...

Ces grandes puissances doivent savoir raison garder

Il reste entendu que la démocratie, la civilisation, la liberté et le bien incarnent le monde occidental, quand le mal, la barbarie, la dictature sont l’apanage des autres.

Mais si hier, à coups de canon, certaines de ces puissances ont imposé leurs langues, leur religion, leur mode de pensée, bref, leur civilisation, à une partie du monde, qui a fini par tout intérioriser, il ne sera pas aisé aujourd’hui des d’imposer des valeurs auxquelles cette partie du monde ne croit pas, et qui heurtent sa sensibilité, comme le mariage homosexuel.

Ces grandes puissances doivent savoir raison garder et faire leur, cette assertion de Blaise Pascal : « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ».

Elles ne sont pas le centre du monde. Ce qui est vrai pour elles, ne l’est pas pour tout le monde. Ainsi va le monde. Arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.