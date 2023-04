Côte d’Ivoire: Hassan Hayek recadre un internaute qui lui demande de l'aide

Le vagabond de la charité, Hassan Hayek a répondu sèchement à un internaute qui n’a pas eu gain de cause en lui demandant de l’aide.

Hassan Hayek en colère contre un internaute

Lorsqu’on parle d’Hassan Hayek en Côte d’Ivoire, on parle de social. Il est toujours prêt à tendre la main à celui qui est dans le besoin. Partout où le bénévole se trouve, des personnes viennent lui exposer leurs difficultés.

Selon ses possibilités et les moyens dont il dispose, Hassan Hayek essaye de donner du baume au cœur à son prochain. Mais, ces derniers temps, l’homme au bon cœur s’est mis en colère contre un internaute.

Ce dernier qui a sollicité Hassan Hayek pendant des années, a répondu en commentaire à une publication. ‘’Ça fait deux ans que je vous écris, mais toujours pas de réponse’’, écrit-il.

Hassan Hayek a eu les nerfs vifs en réagissant sèchement. ‘’Là, ça va faire 2 ans et 1 jour (que tu m’écris). Et puis ça fait 2 ans que tu as des problèmes, mais tu es encore vivant. Donc tu peux les surmonter seul. Fais alors un effort’’, répond-il.