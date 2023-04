Côte d'Ivoire : Se disant abandonnée, ce que la Diaspora réclame à Ouattara (Opinion)

Le Président de la République Alassane OUATTARA a organisé au lendemain de son accession à la magistrature suprême en 2011, des visites officielles dans toutes les régions du pays. Des visites au cours desquelles, il présenta son programme et son projet de développement régional selon les diverses réalités et les potentialités socio-économiques desdites régions.

La diaspora ivoirienne veut remettre son livre blanc au président Ouattara dans une rencontre et liesse populaire

Les 31 régions du pays ont élaboré et présenté chacune un livre blanc énumérateur de leurs doléances socio-économiques à moyen, court et long termes.

À l'issue de ces doléances, les grands travaux d’infrastructures socio-économiques poussent dans toutes les régions. Une preuve que le Président de la République est à l’écoute des populations voire de son peuple.

En revanche, il semble être un chronophage aux doléances de sa Diaspora qui est considérée comme la 32ème région du pays qui pèse par ailleurs plus de 250 milliards de francs CFA de transferts par an vers la Côte d’Ivoire.

En effet, le président de la République qui est lui-même issu de la Diaspora, a toujours cru et eu foi en elle. Ces ivoiriens de l’Extérieur qu'il a appelés de vive voix à rentrer au pays afin de servir la Nation de par leurs expériences diverses et faire de l’émergence rêvée une réalité.

L'appel du président Ouattara à la Diaspora

« (…) Je vous demande de rentrer massivement au pays. Je vous le demande parce que vous avez acquis ici de l'expérience et nous avons besoin de votre expérience. Revenez au pays et vous verrez un pays en pleine expansion où il y aura du travail pour tous...

Je voudrais que vous sachiez qu'avant la fin de mon mandat (de cinq ans), la Côte d'Ivoire retrouvera sa place dans le concert des nations... », a déclaré S.E Président Alassane OUATTARA en mai 2011 à Paris lors de la réunion du G8 à laquelle il a assistée.

Quatre ans plus tard, au premier forum de la Diaspora, tenu à Abidjan les 7 et 8 mai 2015, il a réédité son appel à prendre une part active au développement du pays, en investissant dans le secteur privé.

Par ailleurs, il a rassuré en promettant que les recommandations des travaux de ce forum feront l'objet d'une attention particulière du gouvernement en vue de répondre aux attentes de la Diaspora.

Deux millions à travers le monde

Il a assuré qu’il veillera personnellement à l’instauration d’une relation de confiance entre l’Etat et la diaspora en vue de valoriser les efforts consentis.

Cependant, nul n’ignore que les ivoiriens de la Diaspora sont des « Ambassadeurs » qui participent au rayonnement de la Côte d’Ivoire. Ils sont environ deux millions à travers le monde.

N’est-ce pas la majorité de cette population qui a porté haut les couleurs du pays d'une part et la candidature du Président OUATTARA dans les pays de grandes démocraties occidentales lors de l'élection présidentielle de 2020, nonobstant le boycott criminel des partis d’opposition ?

Et c’est au regard de la mémorable marrée orange qui s'est abattue sur toute l'Europe, que le Président a félicité ces «Ambassadeurs » pour toutes les actions mises en œuvre dans la diaspora pour sa réélection à la magistrature suprême et ce, par le biais de Lanciné DIABY, anciennement Directeur Exécutif Adjoint chargé des militants de l’Extérieur de son parti le RHDP.

Un désintérêt pour la Diaspora ?

Cette force et cette richesse contributives des compatriotes de l’Extérieur toutes tendances sociopolitiques confondus, pétris de courage et de divers talents dynamiques veulent aussi rencontrer, toucher, parler, échanger avec le Président de tous les ivoiriens au même titre que les 31 régions de la Côte d'Ivoire.

Alors l’on se demande qu'est ce qui retient le Président de la République Alassane OUATTARA depuis plus d’une dizaine d’années à la tête du pays d’honorer ces vaillants « ambassadeurs » en leur rendant une visite officielle de reconnaissance et de soutien pour les efforts consentis au développement socio-économique et politique du pays ?

En effet, des voix s’élèvent et s’interrogent sur ce soupçon de désintérêt du Président de la République aux doléances républicaines de la Diaspora parmi lesquelles sa représentativité et sa représentation dans les instances étatiques notamment dans les chambres parlementaires à l’instar des grandes démocraties vu sa forte population.

La Diaspora réclame le président Ouattara

D'aucuns diront que les questions relatives à la promotion de la diaspora relèvent principalement du département ministériel chargé des affaires étrangères. Nous osons bien croire mais son efficacité semble moindre dans les faits et sur le terrain.

D'ailleurs, n'est-il pas une délégation du pouvoir exécutif patronné par le Président de la République lui-même ?

En outre, les ivoiriennes de l’Extérieur lancent un appel solennel par le truchement de cette tribune libre à madame la Première Dame Dominique OUATTARA dont la magnanimité et la philanthropie du genre ne souffrent d’aucun doute, de bien vouloir leur porter une attention patriotique comme elle le fait avec les sœurs « locales ».

Elles veulent se sentir aimées, considérées et en harmonie conviviale avec leur Première Dame comme leurs concitoyennes. Monsieur Le Président, la Diaspora vous réclame, vous demande et vous attend…

Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora

Nb: Les titre et sous-titres sont de la rédaction.