Cameroun : Charlotte Dipanda bouleversée par une mauvaise nouvelle

Après son mariage avec l’ancien combattant de MMA, Fernand Lopez, Charlotte Dipanda traverse une mauvaise passe. Un individu a crée un faux compte Tik-Tok en son nom.

Victime d’usurpation d’identité, Charlotte Dipanda appel à l’aide

La chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda ne sait plus à quel saint se vouer. Un individu qui a de mauvaises idées derrière la tête a décidé de faire mal à la star de la musique camerounaise. Il a crée un compte sur TikTok et se fait passer pour l’artiste. Sur ce compte dénommé ‘’Charlotte Dipanda officiel FC’’, cette personne publie régulièrement des vidéos et photos de la chanteuse. Le compte totalise déjà plus de 340 mille abonnés.

Pour ne pas se laisser avoir par cet individu animé de biens mauvaises intentions, Charlotte Dipanda, qui a eu écho de cette situation, a vite fait de réagir en lançant un appel pressant sur sa page Facebook à ses milliers d’abonnés.

‘’Coucou, une personne mal intentionnée se cache derrière ce compte et se fait passer pour moi. Vous êtes environ 340 000 fans à suivre le compte TikTok Charlotte Dipanda officiel FC. C’est un usurpateur d’identité !!! J’ai vu que beaucoup d’entre vous y sont abonnés et pensent parler avec moi. Je vous demande dans un premier temps de vous désabonner massivement de ce compte fake avant que la procédure de blocage dudit compte par TikTok ne soit effective’’, a-t-elle écrit. En plus de cela, elle a ajouté le lien du faux compte Tik-Tok ainsi que celui de son véritable compte pour permettre à ses fans de faire la différence et de se désabonner du premier.