51 ème édition de la fête nationale du Cameroun: Ce qui est prévu en Côte d'Ivoire

L'Ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire, Son Excellence Marie Yvette Koloko, était face à la presse, vendredi 19 mai 2023, pour annoncer les festivités de la 51e édition de la fête nationale de l'unité du Cameroun, sous le thème "Forces de défense et peuple Camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère".

Fête nationale du Cameroun - SE Marie Yvette Koloko : "Cette fête est la réaffirmation par les autorités de leur volonté politique de parfaire et d'approfondir davantage l'unité nationale"

" Je voudrais dire que c'est la fête nationale de notre pays. Nous ne célébrons pas l'indépendance comme c'est le cas dans la plupart des pays africains. Nous célébrons, plutôt, l'unité de notre pays", a déclaré la diplomate camerounaise qui est revenue sur les différentes étapes qui ont abouti au référendum du 20 mai 1972.

SEM Marie Yvette Koloko est partie du traité Germano-Allemand de 1886 à ce scrutin marquant la réunification du Cameroun, en passant par la mise sous mandat de la Société des nations (SDN) et double administration Franco-Britannique en 1919; la mise sous tutelle des Nations Unies, en 1946, après la seconde guerre mondiale; la fin de la tutelle onusienne en 1959; l'indépendance du Cameroun d'expression francophone le 1er janvier 1960; la création de la République fédérale du Cameroun avec deux Etats fédéré en 1961 et l'abolition du fédéralisme par le référendum de 1972.

"A la suite de ce référendum national, il est créé la République Unie du Cameroun. En 1983, le Cameroun décide de changer de nom. Il passe de la République Unie du Cameroun à la République du Cameroun", a-t-elle fait savoir.

Elle s'est par ailleurs félicitée du leadership et de l'engagement ferme du Président Paul Biya à sauvegarder cet héritage.

‹‹Ce que nous célébrons, c'est l'unité retrouvée de la nation camerounaise. Cette fête est la réaffirmation par les autorités de leur volonté politique de parfaire et d'approfondir davantage l'unité nationale. Le président de la République, SEM Paul Biya a choisi ce thème parce qu'il reste dans la dynamique constante de la réaffirmation du choix du Cameroun, de l'option camerounaise pour l'unité et l'intégrité du Cameroun››, a-t-elle salué.

Profitant de cette tribune avec les médias, Marie Yvette Koloko, a souhaité une bonne fête au chef de l'exécutif camerounais.

‹‹Je saisis cette circonstance heureuse pour adresser mes vives et chaleureuses félicitations ainsi qu'une bonne fête au président de la République, le président du Cameroun. Je joins à ces félicitations l'ensemble du gouvernement de notre pays, mes concitoyens en commençant par ceux de l'ambassade, la diaspora camerounaise en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de notre juridiction que sont le Togo, le Ghana et le Burkina Faso.››

En Côte d'Ivoire, la 51e édition de la fête nationale du Cameroun se déroulera en deux grandes étapes.

La première, la cérémonie officielle, se déclinera sous la forme d'une réception organisée par la représentante du Cameroun en Côte d'Ivoire à l'intention des autorités, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, de l'élite Camerounaise, de la communauté et des amis du Cameroun.

La seconde, informelle, s'entendra sur 3 jours. Elle sera meublée d'une opération don de sang, de manifestations sportives et d'une journée gastronomique.

Info : S. B.