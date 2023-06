Ouganda: Pourquoi Zari Hassan, l'ex de Diamond Platnumz, s’est mariée sans dot

Le mariage traditionnel sans dot de l’ex-femme de Diamond Platnumz, Zari Hassan, a suscité beaucoup d’interrogations. Deux mois après, la femme d’affaires ougandaise, a expliqué le motif de son refus d’accepter la dot.

Zari Hassan : “J’ai déjà une vie pleine, j'en ai pas besoin encore moins ma famille’’

L’ex-femme du chanteur tanzanien, Diamond Platnumz, Zari Hassan est une femme d’affaires ougandaise qui réside en Afrique du Sud.

Elle est musicienne, influenceuse et organisatrice d’événements. Au mois d’avril dernier, les images de son mariage traditionnel avec le jeune Shakib, 13 ans de moins qu’elle, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Mais, l’union entre elle et son jeune fiancé n’a pas respecté toutes les règles établies pour un mariage traditionnel.

Deux mois après, Zarinah Hassan, connue aussi sous le nom de Zari the boss lady, âgée de 43 ans et mère de 5 enfants dont deux avec Diamond Platnumz, a justifié son refus de prendre la dot de son chéri de 30 ans.

Selon l’influenceuse, elle ne manque de rien et elle n’a pas besoin du matériel venant d’un homme à remettre à sa famille.

“J’ai déjà une vie pleine, j'en ai pas besoin encore moins ma famille. La dot de nos jours en Afrique, est devenue de l’escroquerie, le business et la mendicité en plus de la destruction et la division de plusieurs familles, raison pour laquelle il y a plusieurs divorces chez les jeunes mariés’’, dit-elle.

Les propos de la femme d’affaires ougandaise, laissent perplexes de nombreux admirateurs. Beaucoup se posent même la question de savoir si Zari Hassan n’a-t-elle pas une emprise sur son homme ?

Ce qui est sûr, le couple vit tranquillement leur amour. Cependant, Zari est le fruit d’un héritage culturel très métissé entre l’Inde, la Somalie, le Burundi et l’Ouganda.

Elle et ses 5 sœurs ont été élevés seuls par leur mère après le départ de leur père. Malheureusement cette dernière est décédée en 2017.