Côte d’Ivoire: Le diocèse d'Agboville célèbre ses 100 ans d’évangélisation

L' annonce de la célébration du centenaire de l’évangélisation des peuples de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé couplée au synode diocésain d'Agboville s'est faite, le dimanche 04 juin 2023, par Monseigneur Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d'Agboville. C'était lors de la messe de clôture de la 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire(CECCI), qui s'est tenue à la paroisse cathédrale Saint Jean-Marie Vianney d'Agboville.

« À partir d’aujourd’hui, nous commençons la célébration des 100 ans de l’évangélisation du peuple Abbey et de tous les peuples de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé. Ainsi que, le lancement de la phase préparatoire du synode diocésain d'Agboville », a annoncé officiellement le président de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de de l'ouest (CERAO-RECOWA).

La veille( samedi 03 juin, à Agboville), le père Louis-Philippe Amako, curé de la paroisse Sainte Monique d'Agboville, a donné lors d'une conférence de presse, l'essentiel des activités qui vont marquer les festivités du centenaire et des 20 ans du diocèse de juin 2023 jusqu'en 2026.

« L'évangélisation a commencé avant 1926. Mais, la date de 1926 reste une date importante dans la mesure ou Agboville a été érigée en station principale c'est-à-dire en région ecclésiastique autonome.

Et donc, vivre le centenaire dans les régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé, est d'abord faire un bilan du parcours qui a été fait. C'est aussi évaluer l’état de l’évangélisation, aujourd'hui, et se projeter dans l’avenir.

Et ce, afin que le passé et le présent nous instruisent sur la marche à mener pour les années à venir », a indiqué le président de la commission scientifique.

À en croire le père Louis-Philippe Amako, le bilan sera le fruit des travaux qui seront réalisés durant ces 03 années.

« Notre évêque, Mgr Alexis Touably Youlo a voulu que cette année nous commencions l’ouverture des travaux pour le centenaire de manière à ce que durant ces trois années de réflexion, nous puissions comprendre qu’elles ont été les forces, les faiblesses de cette évangélisation pour aller de l’avant. De quelle manière, nos cultures, nos langues et nos traditions ont pu accueillir le renouveau que nous apporte l'évangile ? Ça sera tout l'enjeu des travaux qui seront effectués », a-t-il fait savoir.

Et à l'homme de Dieu de conclure: « Les différentes commissions de travail, qui ont été mises sur pied, vont élaborer un calendrier d’activités. Il s'agit par exemple: des conférences, des actions sociales, des ateliers de réflexion, des moments de convivialité et des célébrations eucharistiques, qui nous permettront de vivre ces 03 années dans la ferveur du centenaire de l'évangélisation des peuple de l’Agnéby-Tiassa et de la Mé ».

Le diocèse d'Agboville, pour rappel, a été créé le 14 octobre 2006 par le Pape Bénoit XVI et s'étend sur les régions de l'Agnéby-Tiassa et de la Mé.

Tizié TO Bi



Correspondant régional