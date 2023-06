Côte d'Ivoire: DJ Congélateur passe sa première nuit à Paris

Annoncé à Paris depuis plusieurs mois, DJ Congélateur est effectivement arrivé. Ses photos de lui avec de grosses lunettes, sont devenues virales sur la toile. A la grande satisfaction de nombreuses personnes dont Hassan Hayek et Tiesco le Sultan.

DJ Congélateur à Paris pour la première fois

Ce n’est plus un secret. Le chanteur DJ Congélateur est bel et bien arrivé pour la première fois à Paris. L’artiste venu Bodokro a rêvé de tout le temps d’être au bord de la Seine et de découvrir la Tour Eiffel. Aujourd’hui, grâce à la structure de promotion de spectacles en Europe, Nama Bouaké Production, DJ Congélateur va entamer une tournée musicale en France. Cela va le conduire notamment pendant un mois, en plus de la France, en Italie, Belgique et au Maroc.

Les photos de l’arrivée de DJ Congélateur à Paris, sont devenues rapidement virales sur les réseaux sociaux. Visiblement tout heureux, il profite bien de son premier jour sur les pieds de la Tour Eiffel. De nombreuses personnes sont contentes pour le chanteur qui est un vrai exemple de courage. Ils ont adressé des messages de félicitations à l’image du bénévole Hassan Hayek. Ce dernier a présenté d'anciennes photos de DJ Congélateur au village jusqu’à Paris.

‘’Voilà ce qu’on appelle le droit de rêver ! C’est pour ça que je m’efforce à vous dire qu’il faut qu’on croit fermement à nos rêves car ce n’est qu’une question de temps ! NB : je suis loin des préjugés mais juste vous dire que la chance peut sourire au moment où on s’attend le moins !’’, écrit-il. Il en est de même pour Tiesco le Sultan qui a également publié des photos de lui et DJ Congélateur en balade dans les rues de Paris avec le staff de Nama Bouaké.

‘’DJ Congélateur est un exemple de foi, de détermination, de travail. Il est là pour donner de l’espoir à ceux qui ont perdu espoir, de zéro à héros, de Bodokro à Paris, tournée européenne. Dieu n’oublie personne. Je suis heureux pour lui comme si c’était pour moi c’est ça l’amour de son prochain. L’histoire de cet enfant est un témoignage et une démonstration de force de Dieu, toute la gloire lui revient. Donc, ensemble disons merci à Dieu car sans lui, rien n'est possible’’, souligne-t-il.

Et de s’adresser à ses détracteurs : ‘’Pour ceux qui continuent de m’insulter et dénigrer, que Dieu vous pardonne? Ceux qui me félicitent, c’est Dieu, vous devez féliciter. Il passe toujours par l’homme pour faire l’homme même si j’ai donné ma poitrine pour le petit par amour, compassion et fraternité, je ne suis pas le seul , beaucoup on fait autant dans l'ombre grâce à Dieu’’.