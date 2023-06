Côte d’Ivoire : Après Claire Bahi, Apoutchou National devient un fidèle chrétien

Après le chanteur béninois, Fanicko qui a été baptisé il y a quelques semaines, c’est au tour de l’influenceur Apoutchou National d’être né de nouveau. Il a été baptisé par immersion dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Apoutchou National baptisé par immersion

Les personnalités publiques répondent de plus en plus à l’appel de Dieu. En Afrique surtout, il y a de nombreux artistes qui ont donné leurs vies au Seigneur. Particulièrement en Côte d’Ivoire, on a vu la chanteuse Coupé-décalé, Claire Bahi, devenue évangéliste après avoir abandonné la musique profane pour suivre l’Eternel. Un peu plus loin au Bénin, c’est le chanteur Fanicko qui a décidé de faire partie des enfants de Dieu. Pour preuve, il s’est fait baptiser par immersion en présence du chanteur Gospel ivoirien, KS Bloom.

L’artiste chrétien a pesé de tout son poids pour amener son collègue chanteur à Dieu. Il vient de faire de même pour l’influenceur Apoutchou National qui a donné sa vie au Seigneur. ‘’Cherchez d’abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. De l’obscurité à la lumière, aujourd’hui est un nouveau jour pour moi, une nouvelle vie commence. Je suis né dans le péché mais je ne mourrai pas dans le péché. En Jésus, j’ai mis toute ma foi après tellement d’années sans savoir d’où je viens, qui est mon père et quel est mon chemin ? Mais grâce à Dieu et son serviteur Papa Pasteur Mohammed Sanogo, je retrouve le chemin de la vie éternelle. Aujourd’hui est un grand jour pour moi car c’est le jour de mon baptême. En ce jour, je dis oui au Seigneur; je reconnais Jésus comme mon sauveur et le sauveur de l’humanité. En Dieu, j’ai mis toute ma confiance’’, écrit-il.

Il a adressé ses remerciements à KS Bloom qui a permis à Apoutchou National de naître de nouveau. ‘’Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Merci à mon frère KS Bloom de m’avoir évangélisé et d'avoir été à mes côtés en ce jour béni. Que Dieu te bénisse abondamment’’, se réjouit-il. Le chanteur Gospel a lui aussi fait un post pour le bonheur du chanteur. ‘’Merci Jésus pour mon bro Apoutchou National. Luc‬ ‭15‬:‭7‬ ‭ : la famille s’agrandit ! La moisson est grande, les Disciples envahissent la ville. À toi toute la Gloire Papa’’. Avant son baptême, l’influenceur avait été aperçu avec le Pasteur Mohamed Sanogo, le fondateur de l’église Vase d’honneur.