France : Un chapeau mythique de Michael Jackson mis aux enchères

Les fans de la superstar de la Pop Music, Michael Jackson, vont se bousculer le 26 septembre prochain à l'Hôtel Drouot de Paris. Ce jour-là, il y aura une vente aux enchères pour le chapeau du roi de la Pop qu’il portait le 25 mars 1983 lors de son premier moonwalk sur scène.

Le chapeau iconique de Michael Jackson mis aux enchères entre 60 000 et 100 000 euros

Le roi de la Pop, Michael Jackson, décédé le 25 juin 2009 des suites d’un arrêt cardiaque, déchaîne toujours les passions. Quatorze ans après sa mort, des accessoires de la superstar américaine, seront mis en vente par des organisateurs d’une vente aux enchères parisienne.

Et parmi ces objets comme une paire de mocassins signés par Michael Jackson, il y a aura son emblématique chapeau porté le 25 mars 1983, à l’occasion du 25ème anniversaire du label Motown.

C’était au Civic Auditorium de Pasadena, en Californie, lors du show commémoratif ‘’Motown 25 : Yesterday, Today, Forever’’. Michael Jackson, alors âgé de 23 ans, y avait fait sensation en effectuant pour la première fois, des pas de ‘’moonwalk’’, un mouvement chorégraphique emprunté au mime Marceau.

Ce show avait été retransmis sur la chaîne américaine NBC, et cette version de ‘’Billie Jean’’ demeure légendaire. Il s’agit d’un Fedora noir, inscrit dans la pop culture. Au milieu de la chanson, la star de ‘’Thriller’’ avait lancé ce chapeau, devenu iconique.

La vente aux enchères se tiendra le 26 septembre prochain à l'Hôtel Drouot, principale place d’enchères parisienne et est organisée par les sociétés Artpèges et Lemon Auction.

Le prix estimé du fameux chapeau lors de cette vente aux enchères, oscille entre 60 000 et 100 000 euros. Mais cela n'est qu'une estimation et le prix pourrait bel et bien s'envoler.

Pour mémoire, le gant serti de strass que Jackson portait ce même soir a été acquis en 2009 par un homme d’affaires hongkongais, et est aujourd’hui évalué à plus 400 000 dollars.