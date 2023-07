Miss Côte d'Ivoire: Jonathan Morrison veut détrôner Victor Yapobi, ce qu'il prévoit

Jonathan Morrison a dévoilé, dans des posts consécutifs sur sa page Facebook, de nombreux événements qu’il compte organiser, en plus de son tournoi de maracana.

Jonathan Morrison : ‘’En vérité, le Tchin-TxchinN n’est que l’introduction. Dans deux semaines, vous allez découvrir réellement le TREIIZE’’

Le jeune Jonathan Morrison s’est fait connaître véritablement aux yeux des Ivoiriens avec sa relation passionnelle avec la bimbo togolaise, Maria Mobil. Bien plus, il s’est révélé avec son événement sportif dénommé ‘’CAM Tchin-TchinN’’ dont il prépare tranquillement l’organisation de la deuxième édition les jours à venir. L’édition 2022 de son tournoi a tenu toutes ses promesses et a vu la participation de plusieurs personnalités artistiques, politiques et sportives ivoiriennes tout le long de la compétition et aussi de la finale au Parc des sports de Treichville.

En attendant le déroulement de la seconde édition du tournoi qui est devenu depuis ‘’1XBET CAM Tchin-TchinN’’, Jonathan Morrison va encore surprendre la population ivoirienne. Parce que dans la besace de sa structure TREIIZE, il va déployer d’autres projets pour le bonheur des ivoiriens. Dans une publication sur sa page Facebook le samedi 1 juillet, il a donné le ton. ‘’En vérité, le Tchin-TxchinN n’est que l’introduction. Dans deux semaines, vous allez découvrir réellement le TREIIZE’’, écrit-il.

Et depuis, le lundi 3 juillet, le patron de TREIIZE a déroulé l’événement qu’il compte organiser en plus de son tournoi sportif. Il s’agit d’un concours de beauté qu’il a baptisé ‘’Miss TREIIZE 2023’’. La cagnotte que va remporter le trio gagnant est démentielle. La Miss repartira avec la somme de 50 millions de Francs CFA, la première dauphine va empocher 26 millions de Francs CFA quand la deuxième, elle, gagnera la somme de 13 millions de Francs CFA. Ces sommes dévoilées vont donner le tournis aux potentielles candidates. On attend de voir également les critères de cette autre compétition de beauté en Côte d’Ivoire.

Cependant, Jonathan Morrison ne va pas s'arrêter au concours Miss. Ce mardi 4 juillet, dans un nouveau post, il annonce d’autres événements qui vont accompagner la compétition. ‘’Miss TREIIZE est un concept unique, ce n'est pas seulement la beauté. Il y a plusieurs épreuves telles que: Dictée, Cuisine, Ménage, etc. Ce sera comme une télé-réalité’’, écrit-il. Il a reçu à cet effet, la candidate N°13 de Miss CI 2023, Lisa Konan dans ses bureaux. ‘’J’ai décidé de lui dédier spécialement notre grand concours “MISS TREIIZE” qui allie à la fois beauté et talent, prévu pour fin 2023’’, fait-il savoir.