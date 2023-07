Suspect 95 : ‘’Ma future femme m'a tellement apporté’’

Suspect 95 vit à nouveau l’amour aux bras d’une belle brune française. Présent sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, le rappeur a parlé pour la première fois de sa nouvelle compagne qu’il avait présentée au mois de mai dernier à l’occasion de la présentation de son nouvel album.

Suspect 95 parle de sa nouvelle compagne

Le rappeur ivoirien, Suspect 95, a présenté, lors de la release party de son nouvel album de 16 titres ‘’Société suspecte’’, au mois de mai dernier, sa nouvelle compagne. A la surprise générale de tous ses fans qui étaient présents, c’est une belle blanche que le chanteur a montré à son public à la Fondation Donwahi à Cocody-Deux-Plateaux. Et des jours après, on en savait un peu plus sur la brune qui a conquis le cœur de l’artiste. Cette dernière, de nationalité française, s’appelle Charline Fret.

L’ancienne employée à Universal Music Africa a réussi à redonner de l’amour à Suspect 95 qui a été énormément marqué par la disparition brutale de son ancienne compagne, mère de sa fille. Aujourd’hui, il respire véritablement la joie de vivre avec sa nouvelle dulcinée.

Invité à l’émission de vacances sur NCI, ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, le rappeur n’a pas tari d’éloges à l’endroit de sa fiancée. ‘’Ma future femme m'a tellement apporté… Quand on dit derrière un homme, se cache une grande femme, avant, je ne savais pas. Mais le temps qu'on a passé ensemble, la hauteur d'esprit qu'elle m'a apportée, la sagesse, l'amour qu'elle m'a donné et l'amour qu'elle donne à ma fille parce que c'est un point qui est déterminant. Ma fille l'appelle déjà maman’’, dit-il.