Etats-Unis : Jamie Foxx retrouvé en forme après son hospitalisation

L’état de santé qui inquiétait les fans de l’acteur américain Jamie Foxx est un lointain souvenir. Les photos du chanteur en pleine forme ont été publiées par le média américain TMZ sur les réseaux sociaux.

Des photos rassurantes de Jamie Foxx publiées sur la toile

Il y a quelques mois, l’acteur et chanteur américain, Jamie Foxx a eu un grave problème de santé. La santé fragile du comédien a nécessité une hospitalisation d’urgence dans un hôpital aux Etats-Unis. Ses proches et ses admirateurs étaient très inquiets. On le disait même paralysé et aveugle. Sa famille avait aussi demandé à tout le monde de prier pour lui.

Aujourd’hui, les nouvelles qui parviennent sont rassurantes pour les fans de la star américaine. Sa fille du nom de Corinne Bishop s'était montrée rassurante au mois de mai sur son compte Instagram. "Mon père est sorti de l'hôpital depuis une semaine et se rétablit. En fait, il jouait au pickleball hier ! Merci à tous pour vos prières et votre soutien !", avait-elle déclaré. Elle a également informé à cette sortie médiatique les projets de sa star de père.

La joie des fans de Jamie Foxx est encore plus grande avec l’apparition publique de l’acteur américain pour la première fois après son hospitalisation. La star du film ‘’Django Unchained’’, selon le média américain TMZ, a été aperçue en pleine forme au cours d’une virée sur un bateau. Nos confrères qui ont posté des photos de lui affirment d’ailleurs que Jamie Foxx a pris le soin de saluer les passants. Cette première sortie en public montre bien que l’acteur s’est visiblement remis et compte reprendre prochainement les plateaux de tournage de films. Le média TMZ indique même que le chanteur va bientôt animer sur la chaîne Fox le jeu We Are Family avec sa fille aînée. Tout va donc pour le mieux pour Jamie Foxx.