Coopération culturelle : La Côte d’Ivoire à la 11e édition du FESPAM

Une délégation ivoirienne, conduite par Florent Galaty, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, prend part, à travers un groupe musical et d’un don d’instrument traditionnel et folklorique, à la 11e édition du Festival panafricain de musique (FESPAM) qui se déroule du 15 au 22 juillet 2023 à Brazzaville (Congo).

Coopération Culturelle et Artistique : Une délégation ivoirienne au FESPAM à Brazzaville

Au nom de la ministre Françoise Remarck , Florent Galaty a officiellement remis le « Djomolo » à Marie-France Pongault, ministre de l’Industrie culturelle, Touristique, et des Loisirs du Congo.Le Djomolo est un instrument de musique festif et de la famille des idiophones. Il est joué en canon. Il ressemble quelque peu au Balafon. Le Djomolo se joue à deux et est issu du peuple Baoulé.

Sur le plan artistique, Suspect 95 était sur scène ce dimanche et Roselyne Layo ce lundi 17 juillet 2023 au stade Massamba - Debat de Brazzaville. Leurs prestations sont très attendues et cet évènement est retransmis en direct sur la télévision congolaise et dans la sous-région d’Afrique Centrale.

Notons que la Côte d’Ivoire fait partie des 15 pays qui participent à l’édification du Musée Panafricain de la Musique (MUSAF), une idée qui est née en 1998 dans le but de doter le continent et sa diaspora d’une mémoire organologique.



La 11ème édition du FESPAM est placée sur le thème : « La Rumba congolaise : Envol de la base identitaire vers les vestiges du patrimoine de l’humanité ».

Source : CICG