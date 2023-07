Miss N’Zassa L’Etoile d’Afrique 2023 : Abobo choisit Odette Gnanou

Abobo-La succession d'Annick Affi pour le concours Miss N’Zassa L'Etoile d’Afrique 2022 a démarré. Après le lancement officiel de l’édition 2023 de ce concours de beauté, les présélections ont démarré. Les organisateurs étaient le week-end dans la commune d’Abobo où Odette Gnanou a été élue Miss N’Zassa L'Etoile d’Afrique.

Odette Gnanou va représenter Abobo à la finale de Miss N’Zassa L'Etoile d’Afrique 2023

Depuis quelques années maintenant, la présentatrice télé Bénédicte Akon, par ailleurs présidente de Divine communication Plus, a mis sur pied un concours de beauté panafricain dénommé ‘’Miss N’Zassa L'Etoile d’Afrique’’. Cette compétition de beauté a pour objectif la valorisation de la culture africaine et principalement la promotion des langues maternelles africaines. Toutes les nationalités africaines sont les bienvenues à ce concours. Les participantes doivent être âgées de 18 à 26 ans. Les différentes candidates doivent avoir un niveau d’étude minimum de la classe de Terminale et doivent avoir une taille d'au moins 1, 70 m. Le concours est à sa 9e édition cette année avec pour thème : ‘’Jeunesse féminine et entrepreneuriat’’.

L’édition 2023 de Miss N’Zassa L’Etoile d’Afrique est particulière, puisque la gagnante repartira avec une voiture flambant neuve et aura la somme d’un million de Francs CFA. La grande finale aura lieu le samedi 28 octobre 2023 à la salle François Lougah du Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville. En plus de cette innovation apportée au concours, il est initié une téléréalité dans laquelle l’univers des différentes candidates à la finale sera scruté. Elle sera diffusée un mois avant sur les chaînes de télévision partenaires du concours.

Les présélections qui ont démarré dans les communes de Cocody, Treichville, Yopougon ont fait escale le samedi 15 juillet dans la commune d’Abobo. Au foyer des jeunes d’Abobo-Baoulé, 7 belles candidates étaient en lice pour avoir la couronne de Miss N’Zassa L’Etoile d’Afrique d’Abobo.

Après deux passages en tenues traditionnelles et de soirée, c’est la candidate numéro 7, Odette Gnanou Odette, 22 ans avec 1, 75 m et étudiante en 1ère année de RHCOM qui a eu les faveurs du jury. La nouvelle Miss N'zassa Abobo 2023 est de l’ethnie Bôbô du Burkina Faso. Elle va représenter la commune d’Abobo à la finale avec ses deux dauphines qui sont Fatou Coulibaly, 23 ans, 1,70 m, étudiante en 2ème année de RHCOM, Kôyaka de Séguéla (1re Dauphine) et de Marie-Jeanne Alla, 22 ans,1,68 m étudiante en licence 3 de journalisme, Baoulé de Yamoussoukro (2e Dauphine). Le District autonome de Yamoussoukro va accueillir le samedi 22 juillet la cinquième étape des présélections de Miss N’Zassa L’Etoile d’Afrique 2023.