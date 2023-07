Municipales à Yopougon : Simone Gbagbo choisit Dia Houphouët

Simone Gbagbo a décidé d'apporter son soutien à Dia Houphouët Augustin, le candidat du PDCI-RDA aux élections municipales à Yopougon. C'était au cours d'une cérémonie qui a lieu le dimanche 16 juillet 2023.

Municipales à Yopougon : Simone Gbagbo s'engage auprès du PDCI-RDA

Les élections municipales à Yopougon s'annoncent mouvementées. En effet, cette commune est convoitée par le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Les deux derniers cités ont annoncé une alliance, mais peinent à trouver un consensus afin de choisir entre Dia Houphouët Augustin et Michel Gbagbo pour les représenter face à Adama Bictogo, le candidat du parti au pouvoir.

Pour sa part, Simone Gbagbo a fait son choix entre Dia Houphouët et Michel Gbagbo, fils de son ancien époux, Laurent Gbagbo.

"Vous êtes jeunes. Moi je veux vous rappeler qu’il y a deux combats inachevés devant nous. Mais il y a un combat plus dur que celui d’Houphouët-Boigny et de Laurent Gbagbo, c’est celui de la conquête de la souveraineté de la Côte d’Ivoire, de la liberté de notre pays", a déclaré la présidente du MGC (Mouvement des générations capables le dimanche 16 juillet 2023 au cours d'une cérémonie au quartier général du candidat du PDCI.

Et l'ex-Première dame de poursuivre : "Vous dites que Yopougon est la plus grande commune. Elle doit donc regrouper le plus grand nombre de millionnaires du pays. Il vous faut créer à Yopougon, une économie qui soit entre les mains des populations elles-mêmes." Il faut rappeler que le MGC est en alliance avec le parti d'Henri Konan Bédié. "Je me sens honorée pour cette demande formulée par votre tête de liste avec qui nous avons discuté dans une ambiance très amicale. Il a dit : tu es notre maman, je souhaiterais que tu viennes à Yopougon pour prendre la parole devant le PDCI et le MGC afin de confirmer toi-même que nous allons marcher ensemble. J’ai trouvé que cela était une bonne chose", a-t-elle soutenu.

Dia Houphouët a rendu un hommage appuyé à Simone Gbagbo. "Il y a trois personnes qui m’ont impacté dans la vie. D’abord Félix HOUPHOUËT-BOIGNY qui a accepté que je reçoive le nom Dia. Ensuite, Henri Konan Bédié qui ne me connaissait même pas, mais qui a cru en moi et qui a adoubé ma candidature et, enfin, vous. Vous avez pris votre téléphone et vous avez dit : Dia, je veux te voir. Si Simone Ehivet Gbagbo a porté son choix sur moi, ce n’est pas un hasard, c’est pour que la prophétie se réalise. Vous êtes ma maman et un fils ne dénigre jamais sa mère", a dit le candidat du PDCI.