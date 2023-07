Le beau geste de Koffi Olomidé envers sa fille Didi-Stone

Koffi Olomidé est un père exemplaire. Malgré la tension qui règne entre lui et sa fille Didi-Stone, le chanteur n’a pas manqué de lui adresser un joli message à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière.

Koffi Olomidé célèbre l’anniversaire de sa fille Didi-Stone sur les réseaux sociaux

Le chanteur congolais Koffi Olomidé est en froid depuis des années avec sa fille Didi-Stone. Cette tension entre le Grand Mopao et sa fille de 24 ans est provoquée par la séparation de la star congolaise avec la mère de Didi-Stone, Aliane. Cette dernière n'hésite d’ailleurs pas à attaquer son père sur les réseaux sociaux. L’artiste n’a jamais pris la peine de réagir aux différentes sorties médiatiques de Didi-Stone Naïke Olomidé plus connue sous le nom de Didi-Stone. Il avait même appelé les internautes et surtout ses fans à ne pas insulter sa fille sur la toile.

Celle qui a connu les eaux du baptême le dimanche 2 juillet dernier, célèbre aujourd’hui lundi 17 juillet, son anniversaire de naissance. Malgré les brouilles entre lui et sa fille, Koffi Olomidé lui a adressé un joli message. C’est à travers une vidéo postée sur sa page Facebook que l’ambassadeur de la culture congolaise a tenu cette déclaration. ‘’Ma prière est que tu sois très longtemps en bonne santé et que tu rencontres partout le succès, la réussite et l’élévation…’’, a-t-il dit.

Cependant, Didi-Stone qui visiblement a tiré un trait sur son père, a aussi passé sous silence, le jeudi 13 juillet dernier, la célébration de l’anniversaire du Quadrakoraman. Elle n’a même pas envoyé un message pour rendre hommage à Koffi Olomidé.