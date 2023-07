Après leur retour, Serges Kassy et François Kency remercient Ouattara

Serges Kassy et François Kency sont de retour au pays après plus de 10 ans d'exil en France. À leur arrivée, en audience avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, ils ont exprimé leur gratitude aux autorités ivoiriennes.

Serges Kassy et François Kency adressent leur remerciement aux autorités ivoiriennes

Les artistes ivoiriens, Serges Kassy et François Kency sont définitivement rentrés en Côte d’Ivoire le mercredi 12 juillet 2023 après plus de 10 ans d’exil en France. Proches de l’ancien chef de l’État ivoirien, Laurent Gbagbo, les deux chanteurs n’ont pas pu être accueillis par les partisans du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) à cause du retard de leur arrivée en terre ivoirienne.

Ils ont été reçus en audience le lundi 17 juillet au cabinet du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin plus connu sous le pseudonyme KKB. À cette rencontre, Serges Kassy et François Kency ont exprimé leur remerciement aux autorités ivoiriennes qui ont facilité leur retour au pays.

« Nous sommes très heureux de regagner notre pays après 12 années à double titre. En tant qu’Ivoiriens et en tant qu’artistes. Cela a été facilité par le chef de l’État SEM Alassane Ouattara, par le gouvernement à travers monsieur Patrick Achi et le tout coordonné par monsieur le ministre Kouadio Konan Bertin », disent-ils.

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a pour sa part rappelé les efforts consentis par le président de la République pour rapprocher les Ivoiriens. « À chaque fois qu’il a tendu sa main, tous ceux qui ont saisi cette main, tous ceux qui étaient à l’extérieur pour une raison ou pour une autre, sont rentrés dans leur pays sans être inquiétés. La sécurité de tous est garantie », souligne-t-il. Après ce retour des deux artistes, Gadji Céli devrait lui aussi regagner la Côte d’Ivoire dans les jours à venir.