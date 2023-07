Côte d'Ivoire : Pourquoi Blé Goudé a échangé avec Jacques Ehouo

Charles Blé Goudé s'est rendu récemment auprès de Jacques Ehouo. Le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) a tenu à débuter son Opération élections zéro blessé, zéro mort dans la commune du Plateau.

Charles Blé Goudé : "On fait la politique pour donner la vie"

Au lendemain de l'annonce de l'Opération zéro blessé, zéro mort, Charles Blé Goudé a effectué le déplacement au Plateau afin de rencontrer le député-maire Jacques Ehouo.

"Je suis là maintenant depuis bientôt huit mois. J'ai tourné dans toute la Côte d'Ivoire. Il fallait que je vienne faire mes civilités à un ami qui plus est, est le député-maire du Plateau. Je suis venu le saluer, lui faire mes civilités. Mais en même temps, Plateau, c'est le coeur d'Abidjan. J'ai lancé l'Opération élections zéro mort, zéro blessé", a déclaré le premier responsable du COJEP à sa sortie d'audience.

Et l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire d'ajouter : 'Vous voyez que juste après cette campagne que je viens de lancer au siège du COJEP, le premier maire que je visite, c'est le maire du Plateau parce que nous sommes au coeur de la cité administrative (...) Il ne faut pas seulement parler aux électeurs. Pour que ces élections soient sécurisées ou ces élections ne soient pas émaillées de violence, il faut aussi parler aux candidats."

Par ailleurs, les deux hommes ont échangé autour des élections municipales en Côte d'Ivoire, notamment au Plateau. "Nous savons qu'il a été aussi difficile en 2018 pour le Plateau. Cette année, nous voulons éviter toutes ces violences, c'est pourquoi je suis venu. Et ce n'est pas ma dernière visite. Après avoir parlé avec le maire, je viendrai parler aux populations qui ont intérêt au Plateau pour que ces élections ne soient pas émaillées de violence. On fait la politique pour donner la vie, on ne fait pas la politique pour arracher la vie", a dit l'ancien ministre de Laurent Gbagbo.

Pour sa part, le maire du Plateau s'est réjoui de la visite de son "frère". "Nous nous réjouissons de la visite du président du COJEP. Il faut dire que depuis son retour il y a huit mois, malheureusement, nous n'avons pas pu nous voir. Charles Blé Goudé, c'est un frère", a souligné Jacques Ehouo.