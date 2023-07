Côte d’Ivoire : Molare réconcilie Manadja Confirmé et Mauricette Aholia

Le Molare a réussi à réconcilier Manadja Confirmé et Mauricette Aholia. Une image postée sur Facebook par l’ancien membre de la Jet Set atteste que les deux anciens collaborateurs ont fumé le calumet de la paix.

Manadja Confirmé qui était le manager de DJ Congélateur a mis fin à sa collaboration avec l'artiste-chanteur. Les jours qui ont suivi, il a été aperçu avec une jeune fille du nom de Mauricette Aholia. Les langues avaient commencé à se délier en disant que les deux entretenaient une relation amoureuse. Par la suite, on a appris que Mauricette Aholia était le manager de Manadja Confirmé.

Cette collaboration a subitement pris fin et chacun d'eux est parti de son côté. Manadja Confirmé a continué et continue de faire sa carrière musicale. Quant à Mauricette Ahoila, aucune nouvelle d’elle après son départ.

Mais une photo publiée le mercredi 26 juillet 2023 sur les réseaux sociaux par Le Molare montre que le différend a été réglé entre les deux anciens collaborateurs. Le patron de la structure M. Group a matérialisé cette rencontre avec post qui en dit long. “Les aînés créent les conditions de paix, Mauricette Aholia et Manadja Confirmé ! Ensemble on est toujours plus fort”, a-t-il écrit. Cela augure sûrement que Manadja Confirmé et Mauricette Aholia pourraient reprendre ensemble là où le travail a été arrêté.