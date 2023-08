Décès de Bédié : Après sa bourde, Papitou demande pardon aux Ivoiriens

La sortie médiatique de Papitou après le décès d’Henri Konan Bédié a créé la colère des internautes. L’humoriste était présent sur le plateau de NCI à l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, pour s’excuser de son attitude en rappelant la promesse de la maison promise par l'ancien président ivoirien.

Papitou : ‘’Je demande sincèrement pardon à tout le monde’’

Le décès de l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le mardi 1er août, a bouleversé toute la classe politique ivoirienne. et tout le peuple de Côte d’Ivoire. Le disparu a été avant tout le deuxième chef d’Etat ivoirien après la disparition en 1993 du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Il a aussi été dirigeant d’un parti politique, le PDCI-RDA.

Le rappel à Dieu de celui qu’on appelait le "sphinx" de Daoukro a également ému de nombreux artistes ivoiriens parmi lesquels figure l’humoriste ivoirien Germain Koloko, alias Papitou ou encore Bedos. Le comédien est passé dans l’art d’imiter à la perfection feu Henri Konan Bédié et feu Félix Houphouët-Boigny. A l’annonce de la triste nouvelle, l’humoriste est resté sans voix.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il a manifesté sa grande douleur face à la perte brutale de l’époux d'Henriette Konan Bédié à la PISAM. En pleurant l'ancien Président ivoirien, Papitou a commis une boutade sans en rendre compte. Il a rappelé à la famille la maison que lui avait promise de lui offrir depuis 2018 feu Henri Konan Bédié.

Cette sortie médiatique perçue comme maladroite a fait beaucoup de grincement de dents sur les réseaux sociaux. L’humoriste a été savamment critiqué négativement par les internautes. Conscient de son erreur, Bedos est apparu à l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, sur NCI le mercredi 2 août pour présenter avec des yeux larmoyants ses excuses à tous ceux qui ont été choqués par ses.

‘’Je demande sincèrement pardon à tout le monde à cause de mes propos qui ont été mal interprétés, ains qu’à toute la famille éplorée de l’ancien chef d’Etat’’, s’est-il exprimé. Avant de poursuivre : ‘’Je suis très abattu, parce qu'Henri Konan Bédié est un modèle pour moi. J’ai commencé à l’aimer lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale. Il m’a reçu plus d’une dizaine de fois et un jour il m’a dit ceci : ‘’en m'imitant, il ne faut jamais parler des choses en dessous de la ceinture. Il faut raconter des choses en humour, ce qui est vrai.’’

Lorsque j’ai eu mon accident, le président Bédié m’a assisté. Quand j’ai appris son décès, j’ai pleuré toute la nuit. Parce qu’on a perdu un grand homme, mais la Côte d’Ivoire doit continuer’’, a poursuivi l'humoriste. Germain Koloko a indiqué durant cette émission que ses imitations en rapport avec Henri Konan Bédié ne vont pas s’arrêter puisqu’il a fait beaucoup de choses pour la Côte d’Ivoire. En continuant, c’est une manière de lui rendre hommage.