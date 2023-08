Côte d'Ivoire : Le Mali et Assimi Goita pleurent Henri Konan Bédié

Le mercredi 09 août 2023 à l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire au Mali, a eu lieu, la signature du livre de condoléances par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

En effet , cette signature du livre de condoléances a eu lieu après le rappel à Dieu du Président Henri Konan BÉDIÉ, Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire.

Le message à Dieu d’Henri Konan BÉDIÉ libellé

« C’est avec beaucoup de tristesse que je me trouve cet après-midi à l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire au Mali, pour honorer la mémoire de Son Excellence Monsieur Henri Konan BÉDIÉ, Ancien Président de la République de Côte d’Ivoire, rappelé à Dieu le 1er août 2023.

Je salue les qualités d’homme d’État de l’Illustre Disparu, qui a marqué la vie politique ivoirienne et africaine durant les différentes responsabilités qu’il a exercées au service de la Nation ivoirienne, notamment en qualité d’Ambassadeur, de ministre, de Président de l’Assemblée et de Président de la République. La contribution du Président BEDIE aux efforts pour la préservation et la promotion des valeurs communes d’amitié, de fraternité, de paix et de solidarité a été inestimable à l’Afrique de l’Ouest, voire à toute l’Afrique.

En cette douloureuse circonstance, je présente, au nom de Son Excellence Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État, à Son Excellence Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, au Peuple Frère ivoirien ainsi qu’à la famille biologique et politique durement éprouvée du défunt, notre profonde compassion et nos condoléances les plus attristées.

Repose en paix Président Henri Konan BEDIE ! ».

Pour rappel, l’ex-président de la République de Côte d’Ivoire a été rappelé à Dieu le 1er août 2023.